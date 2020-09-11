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İbo'nun eski eşi Ayşegül Yıldız pozlarıyla sosyal medyayı salladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 10:02 | Son Güncelleme

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Yıldız spor yaparken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşınca gündem oldu.

İbo'nun eski eşi Ayşegül Yıldız pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve 200 binin üzerinde takipçisi olan Ayşegül Yıldız, son paylaşımla ilgi odağı oldu. İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız bir süredir kızıyla tatil yapıyordu. Ayşegül Yıldız tatilden döndü; formunu korumak için spora başladı.

Amuda kalkarken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sunan Yıldız, fit vücuduyla dikkat çekti.
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Yıldız paylaşımının altına 'Güne çok düz başlamışımdır' şeklinde bir not düştü. Şarkıcı Hatice ise bu poza "Vay vay" diyerek beğenisini gösterdi.

Kendine iyi bakan ve formunu korumak için dikkat eden Yıldız'ın paylaşımı hayranlarından tam not aldı.

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2011 yılında İbrahim Tatlıses’le nikah masasına oturan Ayşegül Yıldız, 2013 yılında ünlü şarkıcıyla yollarını ayırmıştı. 39 yaşındaki Yıldız’ın bu evlilikten Elif Ada isimli bir kızı olmuştu.


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