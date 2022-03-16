İbo Show'a çıkan Kader son haline gelen çirkin yorumlara isyan etti! "Manda yavrusu ne demek?"

İbo Show'un konuğu olan Kader son hali gündem olmuştu. "Adamım" şarkısıyla tanınan Kader, son yıllarda gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Yıllardır ekranlarda görünmeyen Kader'in yıllar içindeki değişimi hayranlarını ikiye böldü. 2. Sayfa'ya konuk olan Kader kötü yorumlara sitem etti.

90’lara sesi ve şarkılarıyla damga vuran Kader, kilolarıyla ilgili yorum yapanlara isyan etti ve “Hepsine dava açıyorum” dedi.

Kader açıklamasında "Beni hâlâ 49 kilo bekliyorlar. Günlerce uyku uyuyamadım. Manda yavrusu ne demek? Dozunda eleştiriye açığım. Bu yorumları gördüğümde ağladığımda siz bunları görmüyorsunuz" dedi.

