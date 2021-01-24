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İbo Show'a Ebru Yaşar'ın eski hali damga vurdu! İnanılmaz değişim

24.01.2021 07:45 | Son Güncelleme:
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İbo Show'a Ebru Yaşar'ın eski hali damga vurdu! İnanılmaz değişim

Ebru Yaşar, yıllar sonra İbo Show'a konuk oldu. İbrahim Tatlıses ile 15 yıl süren küslüğün ardından programa gelen Ebru Yaşar'ın değişimi sosyal medyanın gündemindeydi!

Ekrana dönen ve her hafta gündem olan İbo Show bu hafta Ebru Yaşar, Resul Dindar, Selçuk Balcı ve Çetin Altay'ı konuk aldı. Ebru Yaşar ile İbrahim Tatlıses, 15 yıllık küslüğün ardından barıştı.

Ebru Yaşar, İbo Show'da küslükle alakalı "Hayatımın en güzel en heyecanlı gecesini yaşadım. 3 saatlik uyku ile geldim. Seni 15 yıldır görmedim. Dürüst insanlar küser. Biz 5 sene çalıştık 15 sene küs kaldık" dedi.

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İbo Show'da Ebru Yaşar'ın nostaljik görüntülerine de yer verildi. İbrahim Tatlıses'in 15 yıldır küs olduğu şarkıcı Ebru Yaşar'ın eski görüntüleri herkesi şaşırttı.

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EBRU YAŞAR'IN İNANILMAZ DEĞİŞİMİ

Estetikli haliyle çok konuşulan Ebru Yaşar'ın programda yayınlanan nostaljik görüntülere İbrahim Tatlıses'ten esprili bir yorum geldi. Ebru Yaşar'a "Değişmemişsin" diyen Tatlıses, herkesi güldürdü.

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Ebru Yaşar'ın eski halini gören sosyal medya kullanıcıları ise "Estetikle ne hale gelmiş" yorumunu yaptı.

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