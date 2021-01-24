İbo Show'a Ebru Yaşar'ın eski hali damga vurdu! İnanılmaz değişim

Ekrana dönen ve her hafta gündem olan İbo Show bu hafta Ebru Yaşar, Resul Dindar, Selçuk Balcı ve Çetin Altay'ı konuk aldı. Ebru Yaşar ile İbrahim Tatlıses, 15 yıllık küslüğün ardından barıştı.

Ebru Yaşar, İbo Show'da küslükle alakalı "Hayatımın en güzel en heyecanlı gecesini yaşadım. 3 saatlik uyku ile geldim. Seni 15 yıldır görmedim. Dürüst insanlar küser. Biz 5 sene çalıştık 15 sene küs kaldık" dedi.

İbo Show'da Ebru Yaşar'ın nostaljik görüntülerine de yer verildi. İbrahim Tatlıses'in 15 yıldır küs olduğu şarkıcı Ebru Yaşar'ın eski görüntüleri herkesi şaşırttı.

EBRU YAŞAR'IN İNANILMAZ DEĞİŞİMİ

Estetikli haliyle çok konuşulan Ebru Yaşar'ın programda yayınlanan nostaljik görüntülere İbrahim Tatlıses'ten esprili bir yorum geldi. Ebru Yaşar'a "Değişmemişsin" diyen Tatlıses, herkesi güldürdü.

Ebru Yaşar'ın eski halini gören sosyal medya kullanıcıları ise "Estetikle ne hale gelmiş" yorumunu yaptı.



