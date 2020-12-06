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  4. İbo Show’a katılan Gonca Vuslateri kıyafetiyle sosyal medyada dalga konusu oldu

İbo Show’a katılan Gonca Vuslateri kıyafetiyle sosyal medyada dalga konusu oldu

06.12.2020 09:29 | Son Güncelleme:
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İbo Show’a katılan Gonca Vuslateri kıyafetiyle sosyal medyada dalga konusu oldu

Hakan Altun ile sevgili olan Gonca Vuslateri kırmızı bir takımla İbo Show’a katıldı. İbo Show’a katılan Gonca Vuslateri'nin kıyafeti dalga konusu oldu.

İbo Show'un yeni konukları Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen ve Arif Susam ve Gonca Vuslateri idi. Son günlerde Hakan Altun ile aşk yaşamasıyla gündemde olan Gonca Vuslateri, sosyal medyada gündeme oturdu.

Ünlü oyuncunun kırmızı ceketi üzerine çok yüzlerce caps yapıldı. Ünlü oyuncunun tarzındaki değişim çok konuşuldu.

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Bazıları Vuslateri'yi Cansever'e, bazıları da Şahin Kendirci'ye benzetti.

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Gonca Vuslateri, bazı esprili paylaşımları çok beğenip sosyal medya hesabında paylaştı.

Ekran Alıntısı

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