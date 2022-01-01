MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbo Show'a katılan İrem Derici'den ihanet itirafı! "Çok fena aldatıldım"

İbo Show'a katılan İrem Derici'den ihanet itirafı! "Çok fena aldatıldım"

01.01.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show birbirinden ünlü konuklarla unutulmaz bir yılbaşı gecesine imza attı. Sık sık özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer alan başarılı şarkıcı İrem Derici, programda ihanete uğradığı anları anlattı. Derici'ye destek olan Tatlıses, "Allah cezalarını verecek." dedi.

Star TV'de İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'un yılbaşı özel programında birbirinden ünlü sanatçılar yer aldı.

Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses, Şafak Sezer ve Oryantal Didem'in konuk olduğu programda İrem Derici, eski eşi tarafından nasıl aldatıldığına da değindi:

"ALLAH CEZALARINI VERECEK"

"Çok fena aldatıldım. Yakalamadım, yakalattılar, zeki bir kadınım, anladım. 3-4 ay oluyor. O kadar güzel rol yapıyorum, o kadar yeni hayatıma adapte oluyorum ki, düğüne bile gelemedim. Bir ağlama krizi, bütün makyajım aktı, dedim otur evinde. Allah cezalarını verecek."

İBO'DAN İREM'E DESTEK

İbrahim Tatlıses de "Seni aldatan erkeğin Allah cezasını versin, kahretsin" diyerek destek oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İbo Show'da oryantal Didem fırtınası! Konuklar ağzı açık izlediİbo Show'da oryantal Didem fırtınası! Konuklar ağzı açık izledi
Taliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecekTaliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecek
Baba-oğuldan yeni yıl düeti! Övgü topladılarBaba-oğuldan yeni yıl düeti! Övgü topladılar
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses İrem Derici İbo Show
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akılalmaz kopya düzeneği! Polis bile şaşkına döndü

Akılalmaz kopya düzeneği! Polis bile şaşkına döndü

Memur ve emekli için kritik tarih 3 Ocak! Rekor zam…

Memur ve emekli için kritik tarih 3 Ocak! Rekor zam…

Büyük ikramiye hangi illere çıktı?

Büyük ikramiye hangi illere çıktı?

Milyonlar nefesini tuttu Milli Piyango sonuçlarını bekliyor

Milyonlar nefesini tuttu Milli Piyango sonuçlarını bekliyor

AVM ve marketlerde yeni dönem! İşte depozito ücretleri…

AVM ve marketlerde yeni dönem! İşte depozito ücretleri…

Çeyrek bilete talih kuşu! Milli Piyango sonuçları 2022 sorgulama ekranı hazır! Büyük ikramiye Milli Piyango'da kime çıktı?

Çeyrek bilete talih kuşu! Milli Piyango sonuçları 2022 sorgulama ekranı hazır! Büyük ikramiye Milli Piyango'da kime çıktı?

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.