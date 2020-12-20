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İbo Show'a katılan Zara değişimiyle şaşırttı! 'Doğallık gitmiş'

20.12.2020 08:10 | Son Güncelleme:
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İbo Show'a katılan Zara değişimiyle şaşırttı! 'Doğallık gitmiş'

Yıllar sonra ekrana dönen İbo Show'da bu hafta Zara, Yılmaz Vural, Oya Başar ve Oktay Kaynarca konuk oldu. İbrahim Tatlıses'in programında yer alan Zara, değişimiyle gündem oldu.

İbo Show yeni bölümle ekrana geldi. Uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara dönen İbo Show'da bu hafta Zara, Oktay Kaynarca, Yılmaz Vural ve Oya Başar konuk oldu.

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Oktay Kaynarca ve Zara gecenin en dikkat çeken iki ünlü ismiydi. Ancak sosyal medyada ise Zara'nın değişimi konuşuldu. Ünlü şarkıcı, geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü.

Ekran Alıntısı

Yeni çıkardığı albüm için imaj değiştiren Zara şarkılarıyla sevenlerini mest ederken çoğu izleyici ise bu değişime şoke oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Zara'nın o güzel yüzünden eser yok! Herkes aynı tip" dedi.

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Çoğu kullanıcı ise Zara için "Doğallık gitmiş" dedi.


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