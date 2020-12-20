İbo Show'a katılan Zara değişimiyle şaşırttı! 'Doğallık gitmiş'

İbo Show yeni bölümle ekrana geldi. Uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara dönen İbo Show'da bu hafta Zara, Oktay Kaynarca, Yılmaz Vural ve Oya Başar konuk oldu.



Oktay Kaynarca ve Zara gecenin en dikkat çeken iki ünlü ismiydi. Ancak sosyal medyada ise Zara'nın değişimi konuşuldu. Ünlü şarkıcı, geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü.

Yeni çıkardığı albüm için imaj değiştiren Zara şarkılarıyla sevenlerini mest ederken çoğu izleyici ise bu değişime şoke oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Zara'nın o güzel yüzünden eser yok! Herkes aynı tip" dedi.

Çoğu kullanıcı ise Zara için "Doğallık gitmiş" dedi.



