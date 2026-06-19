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21 yaşındaki Eylem Çelik "Babam yaşında adam bana evinde sevgililik teklif etti” demişti! Mehmet Ali Erbil'den ilk açıklama

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, sosyal medya içerik üreticisi 21 yaşındaki Eylem Çelik’in "Babam yaşında adam bana evinde sevgililik teklif etti” iddialarına yanıt verdi. Nişantaşı'nda görüntülenen ve muhabirlerin sorusunu yanıtlayan Erbil, Çelik'in iddiaları hakkında ilk kez konuştu. İş görüşmesi bahanesiyle Erbil'in evine gittiğini belirten 21 yaşındaki Çelik, rızası dışında canlı yayın açıldığını ve kendisine uygunsuz teklifler yapıldığını öne sürerek hukuki süreç başlatacağını açıklamıştı.

Mustafa Fidan

Sosyal medya içerik üreticisi Eylem Çelik'in Mehmet Ali Erbil'le ilgii ortaya attığı iddianın yankıları sürüyor. 21 yaşındaki Çelik, Sosyal medya platformu X'te @2_sayfaofficial'ın haberine göre iş görüşmesi için Erbil'in evine gittiğini ve burada yaşadığı mağduriyetle ilgili yasal süreç başlatacağını dile getirmişti.

21 yaşındaki Eylem Çelik "Babam yaşında adam bana evinde sevgililik teklif etti” demişti! Mehmet Ali Erbil den ilk açıklama 1

MEHMET ALİ ERBİL HAKKINDA OLAY İDDİA: "BABAM YAŞINDA ADAM..."

Olayın merkezinde yer alan ünlü isim Mehmet Ali Erbil bu iddialara ilk kez yanıt verdi. Nişantaşı'nda muhabirlerin sorusunu yanıtlayan Erbil, bu olayla ilgili konuşmak istemediğini, gerekli süreci avukatlarının yürüttüğünü dile getirdi.

21 yaşındaki Eylem Çelik "Babam yaşında adam bana evinde sevgililik teklif etti” demişti! Mehmet Ali Erbil den ilk açıklama 2

ERBİL O İDDİALARA İLK KEZ YANIT VERDİ

Erbil, "Magazinlerde çıkan haberlerle ilgili avukatlarımız ilgileniyor yol alıyorlar. Ben konuşmayı uygun görmüyorum" ifadelerini kullanarak Eylem Çelik'in iddialarıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

21 yaşındaki Eylem Çelik "Babam yaşında adam bana evinde sevgililik teklif etti” demişti! Mehmet Ali Erbil den ilk açıklama 3

21 YAŞINDAKİ EYLEM ÇELİK'İN ERBİL'LE İLGİLİ SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Sosyal medya platformlarında ürettiği içeriklerle tanınan 21 yaşındaki Eylem Çelik, son dönemde adının birlikte anıldığı ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil hakkında adliyeye taşınacak ciddi iddialar ortaya attı. Erbil ile tanışma ve iletişim kurma süreçlerini detaylarıyla paylaşan Çelik, yaşadığı öne sürülen mağduriyetin ardından ünlü isim hakkında yasal yollara başvuracağını ilan etti.

21 yaşındaki Eylem Çelik "Babam yaşında adam bana evinde sevgililik teklif etti” demişti! Mehmet Ali Erbil den ilk açıklama 4

Çelik'in iddialarına göre süreç, Mehmet Ali Erbil'in kendisine Instagram üzerinden mesaj atmasıyla başladı. Takvim gazetesindeki habere göre Çelik, oyunculuk sektörüyle ilgilendiğini Erbil'e iletmesinin ardından ünlü sunucunun kendisine kariyer konusunda destek olabileceğini belirterek bir görüşme ayarladığını ifade etti.

"EVRAK VERECEĞİM DİYEREK EVİNE DAVET ETTİ"

Görüşmenin detaylarını aktaran Eylem Çelik, ilk buluşmanın ardından yaşananları şu sözlerle dile getirdi: İstanbul'a geldiğimde benimle görüşmek istediğini söyledi. Bana yardımcı olabileceğini düşündüğüm için kabul ettim. Önce İstinye'de kahve içtik. Daha sonra bazı evraklar vereceğini söyleyerek beni evine davet etti.

"LAVABODAN ÇIKINCA CANLI YAYIN AÇTI"

Erbil'in ikametine gittiğinde evde başka insanların da bulunduğunu kaydeden genç fenomen, rızası dışında dijital bir emrivakiyle karşı karşıya kaldığını öne sürdü.

Çelik, "Lavabodan çıkmamla birlikte canlı yayın açması bir oldu. Ne yapacağımı şaşırdım ve apar topar evi terk ettim. Kendime de yakıştırmıyorum. Bana 'Asistanım ol, sevgilim ol, gel benimle yaşa' şeklinde sözler söyledi" dedi.

21 yaşındaki Eylem Çelik "Babam yaşında adam bana evinde sevgililik teklif etti” demişti! Mehmet Ali Erbil den ilk açıklama 5

"İNSAN İÇİNE ÇIKAMIYORUM, DAVA AÇACAĞIM"

Olayın ardından ciddi bir psikolojik baskı altında kaldığını ve adının bu tarz iddialarla yıpratıldığını belirten Çelik, hukuki mücadele başlatacağını vurguladı.

Çelik, "Bana atılan bu iftiralar yüzünden insan içine çıkamıyorum. İnsanlar beni bu olayla tanıyacak diye kendimden midem bulanıyor. Onun yüzünden çok kötü anılıyorum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mehmet Ali Erbil magazin
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