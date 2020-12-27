İbo Show'da ağlamak bitti! Saba Tümer İbrahim Tatlıses'i güldürdü

Star TV'de yayınalanan İbo Show'un bu haftaki konukları sunucu Saba Tümer, sanatçı Linet, Coşkun Sabah ve komedyen Okan Bayülgen'di.

Saba Tümer'in kahkahaları, Okan Bayülgen'in ince esprili sözleri ve Linet ile Coşkun Sabah'ın birbirinden güzel şarkılarıyla renklenen programda, Saba Tümer'in getirdiği pastaya gözü takılan İbrahim Tatlıses, Tümer'e "Bir kahkaha at" deyince, "Şimdi bir anda nasıl kahkaha atayım" dedi.

Tatlıses "Kime bakıyorsun sen" diye sorunca, Saba Tümer verdiği cevapla kendisi ve stüdyoyu kahkahaya boğdu.

Saba Tümer "Küçük İbo'ya bakıyorum, sizin pastaya.." deyince İbrahim Tatlıses de güldü.



Uzun süredir İbrahim Tatlıses'in programda ağlaması gündeme geliyordu. Bu konuda eleştirilen İbrahim Tatlıses'i güldüren Saba Tümer'e sosyal medyada da yorum yağdı.



