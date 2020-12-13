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İbo Show'da duygusal anlar! İbrahim Tatlıses'ten kızı Elif Ada'ya: Kötü zamanda doğdu

13.12.2020 07:42 | Son Güncelleme:
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İbo Show'da duygusal anlar! İbrahim Tatlıses'ten kızı Elif Ada'ya: Kötü zamanda doğdu

9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana gelmeye başlayan İbo Show'un bu haftaki konukları arasında İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan kızı Elif Ada Tatlı da bulunuyordu. Tatlıses'in kızına söylediği sözler herkesi ağlattı.

Uzun yıllar aradan sonra yeniden çekimlerine başlanan İbo Show bu haftada gündemdeydi. İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden kızı Ada Tatlı İbo Show'a konuk oldu.

Tatlıses’in bu haftaki konukları arasında Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ vardı. Keyifli geçen programda sürpriz bir konuk da yer aldı. İbrahim Tatlıses’in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan kızı Ada Tatlı da programa renk kattı.

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İbrahim Tatlıses ile kızı Ada arasındaki maske diyaloğu ise izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Tatlıses, kızına koronavirüs tedbirleri ile ilgili soru sorarken, minik Ada’da da ‘Herkes maske taksın’ cevabını verdi. Ancak Ada’nın utangaç halleri izleyenlerin yüzünü güldürdü.

Ancak İbrahim Tatlıses'in kızına söylediği bazı sözler ise duygusal anlar yaşattı. Tatlıses “Kötü zamanda doğdu. Beni affet kızım" diyerek herkesi ağlattı.

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