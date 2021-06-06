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  4. İbo Show'da Mahmut Tuncer açıkladı: İbo Rıza Sarraf'ın hediyesi 30 bin dolarlık yüzüğü denize attı

İbo Show'da Mahmut Tuncer açıkladı: İbo Rıza Sarraf'ın hediyesi 30 bin dolarlık yüzüğü denize attı

06.06.2021 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbo Show'un final bölümünde İbrahim Tatlıses ile ilgili bir anı herkesi şoke etti. İbrahim Tatlıses "evladım" dediği Rıza Sarraf'ın 30 bin dolarlık hediyesini denize atmış.

İbo Show'da Mahmut Tuncer açıkladı: İbo Rıza Sarraf'ın hediyesi 30 bin dolarlık yüzüğü denize attı

İbo Show'un final bölümüne Mehmet Ali Erbil, Mahmut Tuncer, Gülben Ergen, Aydemir Akbaş ve Özgür Alter konuk oldu.

İbrahim Tatlıses ile küs olan Mahmut Tuncer'in programa gelmesi herkesi şaşırttı. Tuncer programda Tatlıses ile ilgili ilginç bir olayı anlattı.

Tuncer Tatlıses'in tavlada sinirlenince kendisine Rıza Sarraf'ın hediye ettiği 30 bin dolarlık hediye yüzüğü denize attığını söyledi.

Tatlıses bu olayı doğrularken Gülben Ergen ise bu bilgi karşısında şoke oldu.

Tatlıses daha önce Sarraf hakkında "Reza’yı çok severim, hem de evladım gibi. Bana çok güzellikleri, iyilikleri var. Benim ona yok mu? Var. Benim ona ağabeyliğim, babalığım var" demişti.


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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses İbo Show
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Okuyucu Yorumları 16 yorum
İnsanlarla dalga geçiyorlar üstüne de para alıyorlar kötülerin saltanatı bu olsa gerek firavun falan hikaye.
He bizde inandık yüzüğü denize attığını istemediğin şeyi geri sahibine iade edersin oldu bitti denize atmak nedir.
valla biz bu hayatı boşuna yaşıyoruz
Yalannn güzel şarkıydı

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