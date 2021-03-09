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İbo Show final mi yapıyor? Şaşırtan iddia

09.03.2021 09:06 | Son Güncelleme:
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İbo Show final mi yapıyor? Şaşırtan iddia

İbrahim Tatlıses sunumuyla ekrana dönen ve her hafta gündem olan İbo Show reytinglerde isteneni veremedi. İddialara göre İbo Show final yapacak.

Her hafta gerek konuklarıyla gerekse yaşananlarla gündeme gelen İbo Show hakkında flaş iddia...

Uğradığı silahlı saldırı sonrası televizyonlara ve sahnelere ara vermek zorunda kalan İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra ekran klasiği olan programı İbo Show ile yeniden yayın hayatına başlamıştı. Ancak kısa sürede büyük başarı elde edip yüzleri güldüren program, reytinglere yenik düştü.

İBO SHOW REYTİNGLERDE GERİLEDİ

Star TV'nin cumartesi akşamları yayınlanan eğlence programı, aynı gün izleyici karşısına çıkan rakipleri, Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kuzey Yıldızı gibi güçlü yapımlar nedeniyle reytinglerde 8. sıraya kadar geriledi.

Yaşattığı hayal kırıklığı nedeniyle programın, final yapacağı konuşulmaya başlandı.

Konuyla ilgili İbrahim Tatlıses'ten ve kanal yönetimin henüz açıklama gelmezken, İbo Show hayranları ise iddia ile hüsrana uğradı.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
hasta ziyaretinin kısası makbuldür
ne show eskisi gibi nede İbrahim Tatlıses zorlamanin alemi yok kardeş
İsabet olmuş..Hasta adamı program yapmaya zorlamak nedir yaa..Sanatçı kıtlığı mı var memlekette

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