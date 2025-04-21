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Işın Karaca nasıl zayıfladı? 6 ayda 26 kilo verdi... "Yalnızca diyet değil"

Işın Karaca bir süredir düzenli beslenerek zayıflamak için çabalıyordu. 6 ayda 26 kilo veren Karaca sırrını açıkladı. Peki Işın Karaca nasıl zayıfladı?

Işın Karaca nasıl zayıfladı? 6 ayda 26 kilo verdi... "Yalnızca diyet değil"
Kubra Akalın

Işın Karaca, geçtiğimiz akşam Kıbrıs Girne'de sahne aldı. Uzun bir aranın ardından sevenleriyle buluşan Karaca, beyaz elbisesi ve zayıflamış haliyle dikkat çekti. Işın Karaca'nın 6 ayda 26 kilo vermesi gündem oldu. İşte Işın Karaca'nın kilo verme formülü...

Karaca konser sonrası muhabirlerin sorusu üzerine fit görüntüsünün sırrını ilk kez açıkladı. Karaca, sözleriyle hem şaşırttı hem de ilham verdi:

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“En büyük sırrım yememek. Yemeyince oluyormuş. Kendimi çok iyi hissediyorum, keyfim çok yerinde. Sağlık her şeyden önemli.”

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BU TAKVİYELERİ ALIYOR

Işın Karaca, kilo verme sürecini yalnızca diyetle değil, sağlıklı takviyelerle de desteklediğini belirtti:

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“Balık yağı ve magnezyum takviyesi alıyorum. Her şey uzman kontrolü altında. Bu ülkede Sibel Can’la birlikte en çok kilo alıp veren kadınım. Ama en sonunda anladım ki bu iş, insanın kendini tanımasıyla oluyormuş.”

Mynet'in Sesi
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Işın Karaca
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