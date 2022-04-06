İbo Show konuğu Fatih Ürek kimdir? Fatih Ürek kaç yaşında ve nereli?

Ekranların tanınan simalarından biri olan Fatih Ürek'in oyunculuk, şarkıcılık deneyimlerinin yanı sıra jüri deneyimi de bulunuyor. Fatih Ürek Hadi Hadi, Tak Tak, Hayde şarkılarını seslendirdi. İşte Fatih Ürek hakkında merak edilenler...

FATİH ÜREK KİMDİR?

3 Nisan 1966 Erzurum doğumlu Fatih Ürek 56 yaşındadır. Henüz 15 yaşındayken Bursa Devlet Tiyatrosu’nun figüran kadrosunda yer aldı. Bir dönem züccaciyeci ve mobilyacıda çalışan Ürek ses sanatçısı olmaya karar verdi ve bir süre Taylan Gazinosunda çalıştıktan sonra İstanbul'a taşındı.

İlk albümü Yaktı Yaktı'yı Raks Müzik etiketiyle 1993'de yayınladı. 1995'te Sen İki Gözümsün albümünü çıkardı. 1997'de Reyting Hamdi programında Fred Çakmaktaş'ı oynadı. Reklam projesinde de yer alan Ürek, Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında 2018-2022 yılları arasında sunuculuk yaptı. Ayrıca Kuaförüm Sensin yarışmasının da jüriliğini yaptı.

FATİH ÜREK DİSKOGRAFİ

Yaktı Yaktı (1993)

Sen İki Gözümsün (1995)

Sus (2008)

Hala Hala (2009)

Alırım aklını (2010)

Hayde (2011)

300 - 500 (2012) (Single)

Bak Güzele (2013) (Single)

Altın Çağ (2015)

Sallayana Sallaya (2016) (Single)

Tak Tak (2018) (Single)

Havam Yerinde (2019) (Aşk'ın Şarkıları)

Penaltı ve Gol (2019) (Single)

