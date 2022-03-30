İbo Show konuğu Serdar Ortaç kimdir? Serdar Ortaç kaç yaşında ve nereli?

Zaman zaman televizyon ekranlarında da yerini alan Serdar Ortaç Türk şarkıcı ve şarkı yazarıdır. Birçok şarkıyı seslendiren ve birçok ödüle layık görülen Serdar Ortaç, ilk albümünü 1994 yılında "Aşk İçin-Karabiberim" adıyla çıkardı. İşte Serdar Ortaç hakkında detaylar...

SERDAR ORTAÇ KİMDİR?

16 Şubat 1970'de İstanbul’da doğan Serdar Ortaç, ilk öğretimini Kocamustafapasa'da ve ortaokul öğretimini Suadiye Lisesi'nde tamamladı. Haydarpaşa Meslek Lisesinde torna-tesviye bölümünde lise eğitimini aldıktan sonra Bilkent Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümüne başladı, ancak tamamlayamadı.

1993'te İstanbul'da özel radyolarda program yapımcısı ve sunucu olarak görev aldı. Aşk İçin-Karabiberim albümünün ardından ikinci albümü olan Yaz Yağmuru'nu yaptı. Şarkıcılık alanında birçok ödül alan Ortaç, birçok şarkı seslendirdi.

SERDAR ORTAÇ DİSTOGRAFİ

Aşk İçin (1994)

Yaz Yağmuru (1996)

Gecelerin Adamı (1998)

Bilsem ki (1999)

Asrın Hatası(2000)

Okyanus (2002)

Çakra (2004)

Mesafe (2006)

Nefes (2008)

Kara Kedi (2010)

Ray (2012)

Bana Göre Aşk (2014)

Çek Elini Kalbimden (2015)

Serdar Bizi Diskoya Götür (2015)

Gıybet (2016)

SERDAR ORTAÇ'IN ÖDÜLLERİ

1994 Kral tv Video Müzik Ödülleri - En iyi çıkış yapan sanatçı

1997 Milliyet Yılın En Sevilen Şarkısı - Padişah

1999 Hürriyet Altın Kelebek - Yılın en başarılı sanatçısı.

2000 Kral tv Video Müzik Ödülleri - Pop Müzik en iyi erkek sanatçı

2003 Radyo ve TV Oscarları - En iyi Show Programı : Serdar Ortaç'la Hep Beraber

2005 Kral TV Video Müzik Ödülleri Pop Müzik En İyi Erkek Sanatçı

2006 Kral TV Video Müzik Ödülleri Yılın Klibi "Gitme"

Altın Kelebek Ödülü Pop Müzik En İyi Erkek Sanatçı -Yılın Şarkısı "Dansöz"

2007 MÜ-YAP Müzik Ödülleri Yılın En Çok Satan Albümü "Mesafe"

2009 Altın Kelebek En İyi Pop Erkek Ödülü

Kral TV Video Müzik Ödülleri Pop Müzik En İyi Erkek Sanatçı -Dijital Satış Diamond Ödülü

2010 Kral TV Video Müzik Ödülleri Kral Tv&Kral FM Özel Ödülü-Radyolarda En Çok Çalınan Sanatçı

2011 Balkanika TV - Balkan ödülleri Yılın En İyi Erkek Sanatçısı Ödülü

2012 Kral TV Video Müzik Ödülleri Radyolarda En Çok Çalınan Sanatçı

Balkanika TV - Balkan ödülleri Yılın En İyi Erkek Sanatçısı Ödülü -Yılın Projesi Ödü

