İbo Show konuğu Serdar Ortaç kimdir? Serdar Ortaç kaç yaşında ve nereli?

Zaman zaman televizyon ekranlarında da yerini alan Serdar Ortaç Türk şarkıcı ve şarkı yazarıdır. Birçok şarkıyı seslendiren ve birçok ödüle layık görülen Serdar Ortaç, ilk albümünü 1994 yılında "Aşk İçin-Karabiberim" adıyla çıkardı. İşte Serdar Ortaç hakkında detaylar...
16 Şubat 1970'de İstanbul’da doğan Serdar Ortaç, ilk öğretimini Kocamustafapasa'da ve ortaokul öğretimini Suadiye Lisesi'nde tamamladı. Haydarpaşa Meslek Lisesinde torna-tesviye bölümünde lise eğitimini aldıktan sonra Bilkent Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümüne başladı, ancak tamamlayamadı.
1993'te İstanbul'da özel radyolarda program yapımcısı ve sunucu olarak görev aldı. Aşk İçin-Karabiberim albümünün ardından ikinci albümü olan Yaz Yağmuru'nu yaptı. Şarkıcılık alanında birçok ödül alan Ortaç, birçok şarkı seslendirdi.
Aşk İçin (1994)
Yaz Yağmuru (1996)
Gecelerin Adamı (1998)
Bilsem ki (1999)
Asrın Hatası(2000)
Okyanus (2002)
Çakra (2004)
Mesafe (2006)
Nefes (2008)
Kara Kedi (2010)
Ray (2012)
Bana Göre Aşk (2014)
Çek Elini Kalbimden (2015)
Serdar Bizi Diskoya Götür (2015)
Gıybet (2016)
1994 Kral tv Video Müzik Ödülleri - En iyi çıkış yapan sanatçı
1997 Milliyet Yılın En Sevilen Şarkısı - Padişah
1999 Hürriyet Altın Kelebek - Yılın en başarılı sanatçısı.
2000 Kral tv Video Müzik Ödülleri - Pop Müzik en iyi erkek sanatçı
2003 Radyo ve TV Oscarları - En iyi Show Programı : Serdar Ortaç'la Hep Beraber
2005 Kral TV Video Müzik Ödülleri Pop Müzik En İyi Erkek Sanatçı
2006 Kral TV Video Müzik Ödülleri Yılın Klibi "Gitme"
Altın Kelebek Ödülü Pop Müzik En İyi Erkek Sanatçı -Yılın Şarkısı "Dansöz"
2007 MÜ-YAP Müzik Ödülleri Yılın En Çok Satan Albümü "Mesafe"
2009 Altın Kelebek En İyi Pop Erkek Ödülü
Kral TV Video Müzik Ödülleri Pop Müzik En İyi Erkek Sanatçı -Dijital Satış Diamond Ödülü
2010 Kral TV Video Müzik Ödülleri Kral Tv&Kral FM Özel Ödülü-Radyolarda En Çok Çalınan Sanatçı
2011 Balkanika TV - Balkan ödülleri Yılın En İyi Erkek Sanatçısı Ödülü
2012 Kral TV Video Müzik Ödülleri Radyolarda En Çok Çalınan Sanatçı
Balkanika TV - Balkan ödülleri Yılın En İyi Erkek Sanatçısı Ödülü -Yılın Projesi Ödü
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