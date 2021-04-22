İbo Show sıra gecesi ekibi kimdir? İşte İbo Show'a katılan sıra gecesi ekibinin isimleri...

Yayınlandığı her hafta izlenme rekorları kıran İbo Show 23. yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. Müziğin ve eğlencenin bol olduğu program bu hafta ağırladığı konuklar ve sıra gecesi konsepti ile ekranlara damgasını vuracak.

İBO SHOW SIRA GECES, EKİBİ KİMDİR?

24 Nisan Cumartesi akşamı 23. bölümüyle ekranlara gelecek olan İbo Show, bu hafta yine ekran başındakilere adeta müzik ziyafeti yaşatacak. 9 yıllık özlemin arından ekranlara geri dönen İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. Bu hafta sıra gecelerinin aranan ismi Zekeriya Ünlü, seslendirdiği eserler ve dans ekibi ile geceye damgasını vuracak.

ÇİĞ KÖFTELER ADIYAMAN'DAN

Adıyaman'ın eşsiz seslerinden olan Delal Metin lakaplı Metin Daşdelen'in oğlu sesi kadar yaptığı çiğköftelerde damaklarda eşsiz lezzet bırakan ve marka haline gelen İbrahim Daştelen'in yoğurduğu çiğköfte ile programa damga vurdu.

Zekeriya Ünlü ve ekibi bir birinden güzel türküler ile gündeme gelirken sanatçı Metin Daşdelen'in oğlu İbrahim Daştelen'in Adıyaman'a özgü olan çiğköfte ile izleyenlerin ağzını tatlandırdı.

TATLISES'TEN 11 YIL SONRA BİR İLK

Geçtiğimiz hafta İrem Derici, Deniz Seki, Sinan Akçıl ve Erkan Petekkaya'nın konuk olduğu İbo Show'da; İmparator sevenlerine sürpriz yaptı. Tatlıses, 11 yıl sonra çıkardığı 'Gelmesin' adlı yeni şarkısını seslendirdi.

