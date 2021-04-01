İbo Show'un konukları belli oldu mu? Yine yıldızlar geçidi

Star TV ekranlarında her cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkan 'İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. 3 Nisan Cumartesi günü 20. bölümüyle ekranlara gelecek programa birbirinden ünlü isimler konuk oluyor. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği İbo Show, bu cumartesi de birbirinden ünlü konuklar ile hem güldürecek hem de müzik ziyafeti sunacak. İBO SHOW'UN KONUKLARI BELLİ OLDU MU? İbo Show'a bu cumartesi Defne Samyeli, Işın Karaca, Altay ve Buray konuk olacak. İBO SHOW YENİ BÖLÜM FRAGMANI DEFNE SAMYELİ KİMDİR? Spiker, oyuncu, köşe yazarı ve sunucu olan Defne Samyeli, 17 Mart 1972'de İstanbul'da doğdu. Defne Samyeli, henüz çocukken TRT İstanbul Rasyosu’nun çocuk kadrosuna girdi. Boğaziçi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’ne girdi ancak iş hayatının yoğunluğu nedeniyle eğitimine devam edemedi. Yıllar sonra yatay geçiş yaptığı İş İdaresi Bölümü’nden mezun oldu. 24 Nisan 1991 tarihinde katıldığı Magic Box’ın ya da sonraki adıyla İnter Star’ın güzellik yarışmasında “Türkiye üçüncü güzeli” oldu. Ardından Senegal’deki Avrupa Güzellik Yarışması’nda dördüncü oldu. Yarışmanın birincisi yarışmadan elendikten sonra Defne Samyeli üçüncülük tacını giydi.

Defne Samyeli, Kanal D ana haber bülteninde haber sunuculuğu yaptı. Milliyet Gazetesi’nde köşe yazarlığı, ardından Show TV ana haber editörlüğü, sunuculuğu ve Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. IŞIN KARACA KİMDİR? Işın Karaca, 1973 senesinde Londra'da dünyaya geldi. Aslen Kıbrıs Türkü olan Işın Karaca, müzik eğitimini İngiltere'de aldı. Işın Karaca, müzikal kariyerine Sezen Aksu'nun vokalisti olarak başladı. 1997'de Disney'in animasyon çizgi filmi Herkül'ün Türkçe film müziklerinden "Kutsal Gerçek I-II-III", "Sıfırdan Oldu", "Söyleyemem", "Bir Yıldız Doğuyor" adlı şarkıları Melis Sökmen, Tuba Önal, Sibel Gürsoy, Yonca Karadağ gibi isimlerle beraber yorumladı. Müziklerin Alan Menken'e, orijinal sözlerin David Zippel'e ait filmin müziklerinin Türkçe Söz Yazarı ise Işın Karacadır. 1999'da kurulan "Panic Attack" adlı grubun solistliğini üstlendi. Grup hiçbir albüm çıkaramadan dağıldı. İki kere Eurovision Türkiye elemelerine katıldı. BURAY KİMDİR? Tam adı Buray Hoşsöz olan Buray, 15 Haziran 1984 tarihinde Kıbrıs’ın başkenti Lefkoşa’da doğdu.