İbo Show'un yeni bölüm konukları kimler? İbo Show 11. bölümde oryantal Didem sürprizi!

9 yıl sonra İbrahim Tatlıses'in yeniden sunmaya başladığı İbo Show'un bu hafta yayınlanacak olan 11. bölümündeki ünlü konukları açıklandı.

Programın 30 Ocak'ta ekrana gelecek olan yeni bölümüne Muazzez Ersoy, Bülent Serttaş, Ali Sunal, Doğa Rutkay ve oryantal Didem konuk oluyor. Ünlü oryantal Didem dans şovuyla programa renk katacak.



İbo Show yeni bölümde Muazzez Ersoy güçlü sesiyle dikkat çekerken, Bülent Serttaş de Tatlıses'le birlikte seslendireceği şarkılarla eğlenceli anlar yaşatacak.



