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  4. İbo Show'un yeni bölüm konukları kimler? İbo Show 11. bölümde oryantal Didem sürprizi!

İbo Show'un yeni bölüm konukları kimler? İbo Show 11. bölümde oryantal Didem sürprizi!

27.01.2021 23:44 | Son Güncelleme:
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Ekrana döndüğü gündem beri gündem olan İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. İbo Show'un 30 Ocak Cumartesi ekrana gelecek olan 11. yeni bölümün tanıtımı da yayınlandı. İbo Show'da bu hafta oryantal Didem de dans gösterisiyle dikkat çekecek.

9 yıl sonra İbrahim Tatlıses'in yeniden sunmaya başladığı İbo Show'un bu hafta yayınlanacak olan 11. bölümündeki ünlü konukları açıklandı.

Programın 30 Ocak'ta ekrana gelecek olan yeni bölümüne Muazzez Ersoy, Bülent Serttaş, Ali Sunal, Doğa Rutkay ve oryantal Didem konuk oluyor. Ünlü oryantal Didem dans şovuyla programa renk katacak.
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İbo Show yeni bölümde Muazzez Ersoy güçlü sesiyle dikkat çekerken, Bülent Serttaş de Tatlıses'le birlikte seslendireceği şarkılarla eğlenceli anlar yaşatacak.


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