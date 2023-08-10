İbo ve Güllüşah’ın Oya’sıydı... Deniz Türkali'nin kızı bakın kim çıktı! Meğer kendisinden de ünlüymüş

1978 yapımı komedi türündeki İbo ile Güllüşah filmi Kemal Sunal'ın en sevilen filmleri arasında. Kemal Sunal ile Gülşah Soydan'ın başrollerini paylaştığı filmde Gazeteci Oya'ya hayat veren Deniz Türkali çok ünlü bir ismin annesi çıktı. Son haliyle zaman zaman gündeme gelen Türkali'nin şarkıcı kızı meğer kendisinden de ünlüymüş...

Deniz Türkali Nişantaşı Kız Lisesi'nde okurken tiyatro ile tanıştı. Şişli Koleji'nden mezun oldu. Konservatuvar Tiyatro Bölümünü kazanıp Türkiye'deki iki yılın ardından tiyatro eğitimine Londra'da devam etti.

Müzik çalışmalarını beraberinde gerçekleştirdi. Çeşitli ülkelerde konserler verdi. Türkiye'ye döndükten sonra bir süre Milliyet Yayınları'nda yayın danışmanlığı yaptı.

1980 yılında oyunculuğa döndü. Şarkıcılığa devam edip tek kişilik tiyatro oyunlarında oynadı. Radyoda ve televizyonda programlar yaptı. Sinema ve TV filmlerinde oynadı. Film senaryoları yazdı. Film müziklerini seslendirdi.

Tiyatronun yanı sıra kabare programlarında oynadı. “Beyoğlu” dergisinde köşe yazıları, “Kriter” dergisinde Avrupa Birliği ülkeleri sinema tanıtım yazıları yazdı.“Şehvet” adlı bir albümü var.

Yazar Vedat Türkali'nin kızı, yönetmen ve senarist Barış Pirhasan'ın ablası, yönetmen Atıf Yılmaz'ın eşi olan Deniz Türkali, ünlü şarkıcı Zeynep Casalini'nin annesidir.

Zeynep Casalini, Deniz Türkali'nin İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini ile evliliğinden olan kızıdır. 9 yaşındayken AKM ile tanışarak sanat hayatına adım attı.

1985'te Bilsak Tiyatro Atölyesi'nde tiyatro çalışmalarına başladı ve amatör bir gruba katılarak bir dönem tiyatro ile ilgilendi. Lisedeyken 1988 yılında ev arkadaşı Yasemin Alkaya'nın teşvikiyle şarkı söylemeye başladı.

İtalya'da bir rock grubuyla sahne aldı. İngiltere'de bir caz kulüpte şarkı söyledi. 1990'da Marmaris'e yerleşti ve sahne çalışmalarını sürdürdü.

Aranjor Sinan Akçıl'ın imzasını taşıyan ilk albümünde Sezen Aksu'nun "Duvar" adlı parçasını da seslendirdi.



