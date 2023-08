Yaz esintisini teninizde hissettirecek her bütçeye uygun erkek parfüm önerileri

Parfüm seçimi konusu dışarıdan bakıldığında her ne kadar basit gibi görünse de içine girildiğinde âdeta derya deniz. Seçim aşamasında kokunun mevsime uygun olmasından tene uyum sağlamasına ve bütçeyi zorlamamasına kadar birçok farklı etkeni göz önünde bulundurmak gerekiyor. Sizler için her tarza uygun parfümler ile onların uygun fiyatlı alternatiflerini derledik. Her erkeğin mutlaka incelemesi gerek yaz parfümleri listesine göz atmaya ne dersiniz?

EDT parfüm nedir? Özellikleri nelerdir?

Parfümler esans yoğunluklarına bağlı olarak farklı isimlerle adlandırılır. EDT, Eau de Toilette'nin kısaltılmış hâlidir. EDT parfümlerin esans yoğunluğu %4-10 arasında değişir. Tendeki kalıcılıkları ise ortalama 3-4 saat arasıdır. Diğer parfüm çeşitlerine göre daha az yoğunluğa sahip EDT'ler genellikle yaz aylarında ve gündüz vakitlerinde tercih edilir. Bu parfümler; genellikle çiçek, pudra ve sabun kokularıyla karşımıza çıkar. Bulunduğunuz ortamda hafif ve hoş bir koku bırakmak isterseniz EDT parfümleri tercih edebilirsiniz.

EDP parfüm nedir? Özellikleri nelerdir?

Eau de Parfume'ün kısaltması olan EDP, kalıcı koku çeşitleri arasında bulunur. EDP parfümlerin esans yoğunluğu %10-20 arasında farklılık gösterir. Ortalama 6-7 saat boyunca tende kalan EDP'ler, yüksek kalıcılık isteyenler için oldukça uygun. Genellikle baharatlı ve odunsu kokularla öne çıkan EDP parfümlerin notaları diğerlerine göre daha ağır ve belirgindir. Bu parfümler baskın kokulara sahip olduğu için özellikle ağır ortamlarda tercih edilir. İş görüşmesi, özel davet ve akşam yemeği gibi ortamlarda EDP parfümler ile kokunuzu ortaya koyabilirsiniz. Kokunuzun çok yoğun ve kalıcı olmasını isterseniz EDP parfümleri severek kullanabilirsiniz.

Muadil parfüm modelleriyle tanınan Bargello parfüm nedir? Özellikleri nelerdir?

Bargello, kadın ve erkekler için ünlü parfümlerin muadillerini üretmesiyle bilinen bir marka. Geniş ürün çeşitliliğinin sayesinde farklı zevklere sahip birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Markanın EDP ve EDT parfümleri, 50 mililitre ve 100 mililitre olmak üzere farklı hacimlerdeki şişelerde satışa sunulur. Bargello parfümleri farklı serilerle birbirinden ayrılır. Örneğin "Fresh" taze ve hafif, "Woody" daha ağır ve belirgin, "Floral" çiçeksi ve hoş koku gruplarını temsil eder. Hem erkek hem kadınlar için farklı koleksiyonlarda farklı ürünler bulunur. Bargello parfüm kodları ise her bir ürünü temsil eder. Böylece istediğiniz parfümü koduyla kolayca bulabilirsiniz.

Bargello parfümlerinin birçoğu üst segmentteki markaların ürünlerine karşılık gelir. Bu yüzden uygun fiyata ünlü markaların benzer kokularına sahip olmak isteyenlerin tercihi olur. Dünyadaki popüler esansları yakından takip ettiği için parfümlerini sürekli güncel tutan Bargello'nun geniş ürün çeşitliliği herkesin aradığı kokuyu kolayca bulmasına imkân tanır.

1. İkonik ve şık tasarım: Versace Eros EDT Erkek Parfüm

Versace Eros EDT Erkek Parfüm, mavi renkli ve iddialı şişe tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Odunsu, oryantal ve fresh notaları yaz boyu teninizde hissetmek isterseniz parfüm tam da size göre! Yunan tanrılarından esinlenerek üretilen parfüm, kahraman ve tutkulu erkeklere özel olarak geliştirilmiş.

Parfümün tepe notasında nane yağı, yeşil elma ve İtalyan limon kabuğu var. Kalp notasında tonka fasulyesi, Venezuella amberi, vanilya ve ıtır çiçeği; dip notasında ise Madagaskar, meşe yosunu akoru, sedir, vetiver, virginia sedir ve güve otu bulunuyor. Gücün ve duygusallığın vurgulandığı kokuyu mutlaka denemelisiniz.

2. "Hem Versace Eros'a benzesin hem uygun fiyatlı olsun!" diyenlere: Bargello 685 EDP Erkek Parfüm

Uygun fiyatlı muadil parfümleriyle dikkatleri çeken Bargello, Versace Eros'un kokusunu çok sevenlerin de yardımına koşuyor. Siz de Versace'nin kokusunu çok beğendiyseniz ancak bütçeniz kısıtlıysa Bargello 685 EDP Erkek Parfüm'e hayran kalacağınıza eminiz.

Yaz aylarında severek kullanacağınız parfüm, Fresh koku ailesinden ve EDP olarak formüle edilmiş. Bu sayede tende uzun süre boyunca kalıyor. Parfümün notalarına detaylı olarak baktığımızda taze baharat, vanilya ve sıcak baharat bizi karşılıyor. Bu kokuların size hitap ettiğini düşünüyorsanız parfümün size uygun olduğunu söylemeliyiz.

3. Yeryüzünün ve doğanın birlikteliğini hissedeceksiniz: Hermes Terre D'Hermes EDT Erkek Parfüm

Fresh ve odunsu notaların muhteşem harmanından oluşan Hermes Terre D'Hermes EDT Erkek Parfüm ile heyecanlı bir serüvene çıkmaya hazır mısınız? İnsanın hem yeryüzüyle olan ilişkisini hem doğa ve doğadaki ögelerle olan birlikteliğini anlatan parfüm içinde etkileyici kokular barındırıyor. Benzoinin yumuşaklığı ve Shiso bitkisinin ışıltısı ağaçların yoğunluğuyla birleşerek bu parfümü ortaya çıkarıyor.

Dört mevsim boyunca elinizden düşürmeden kullanabileceğiniz parfüm, iş hayatında ve özel davetlerde sıkça tercih ediliyor. Kendinden oldukça emin bir profil çizen parfümün her bir notasını teninizde hissetmek isteyeceğinize eminiz.

4. "Hermes Terre D'Hermes gibi koksun ama cep yakmasın" diyenlere: Bargello 611 EDP Erkek Parfüm

Sırada Hermes Terre D'Hermes'in benzerini arayanlara ilaç gibi gelecek bir önerimiz var. Bargello 611 EDP Erkek Parfüm istediğiniz kokuya oldukça yakın. Woody ailesinde yer alan EDP parfüm ile dayanılmaz bir kokuya imza atabilirsiniz. Ürünün notalarını detaylı olarak incelediğimizde aromatik, turunçgil, toprak ve taze baharat bizi selamlıyor.

Yaz mevsiminde dahi kokusuyla öne çıkmak isteyenlerin vazgeçilmezi olacak parfümü sadece yazları değil, dört mevsim severek kullanabilirsiniz. Tüm kalite süreçlerinde çevreye ve insana saygı ilkesini benimseyen Bargello'nun parfümünü gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz.

5. Canlı, aromatik ve odunsu: Bvlgari Aqva Pour Homme EDT Erkek Parfüm

Şimdi de "Ben denizlerin insanıyım!" diyenlere çok yakışacak bir parfüm önerimiz var. Bvlgari Aqva Pour Homme EDT Erkek Parfüm, isminde de geçtiği üzere suyun felsefesinden ve hareketlerinden esinlenerek üretilmiş. Denizlerin gizemi, dalgaların arkasındaki özgürlük ve keşfetme merakı bu parfümle betimlenmiş. Ayrıca parfümün su damlasına benzeyen kabaşon kesimli şişesi de dikkatleri üzerine çekiyor.

Parfümün tepe notasını mandalina ve küçük tahıllar, kalp notasını santolina ve posidonia, dip notasını ise ada çayı ve mineral amber oluşturuyor. Ürünün canlı, odunsu ve aromatik notaları ile yazın ruhunu teninizde hissedebilirsiniz.

6. Bvlgari Aqva Pour Homme muadili: Bargello 675 EDP Erkek Parfüm

Okyanus esintisini teninde hissetmek isteyenleri uygun fiyatlı muadil parfüm önerimiz ile karşılıyoruz. Yaz aylarının vazgeçilmezi hâline gelen Bvlgari Aqva Pour Homme'un kokusunu Bargello 675 EDP Erkek Parfüm ile deneyimleyebilirsiniz. Fresh koku ailesinden olan parfüm, taze ve iç açıcı notaları bir araya getiriyor.

Koku ailesine detaylı olarak baktığımızda aromatik, turunçgil, taze baharat, odunsu ve okyanus esintisinin mükemmel birlikteliğini görüyoruz. Sıcak yaz günlerine çok yakışan bu notalar tenle bütünleşerek uzun süre kalıcılık sağlıyor. "Parfüme çok para harcamak istemiyorum." diyorsanız bu parfümü mutlaka incelemenizi öneriyoruz.

