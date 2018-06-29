SPOR

İbrahim Akın, Altay'da kalıyor

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 29.06.2018 09:30 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig'in yeni takımı Altay'da toplam 10 futbolcuyla yollar ayrıldı. Ayrıca takımla devam etmeyeceği öğrenilen İbrahim Akın'la yapılan yeni görüşmenin olumlu geçtiği bildirildi.

İbrahim Akın, Altay'da kalıyor

Altay yönetimi iki kez masaya oturup anlaşma sağlayamadığı İbrahim Akın'la bir kez daha bir araya geldi. Sözleşmesi sona ermesinin ardından serbest kalan deneyimli futbolcuyla yolların ayrıldığı açıklanmıştı.

Taraftarların ısrarla takımda kalmasını istediği İbrahim Akın, Sportif Direktör Özden Töraydın'la tekrar görüşerek 3.5 saatlik bir toplantı yaptı. Kaptan Murat Uluç da İbrahim'e kalması için çağrıda bulundu. Son görüşmenin olumlu geçtiği ve usta kramponun büyük ihtimalle kulübüyle yola devam edeceği bildirildi.

İMZALAR SÜRECEK
Dış transferde Bulgar stoper Ivan Ivanov, Portekizli sağ kanat Pedro Eugenio ve santrfor Marco Paixao, Denizlispor'dan Hollandalı sağ kanat Leandro Kappel, Erzurumspor'dan orta saha oyuncusu Metin Yüksel, Gazişehir Gaziantep'ten sağ bek Yasin Palaz'la sözleşme imzalayıp 6 takviye yapan Altay, 2 Temmuz Pazartesi günü başlayacak Erzurum kampına kadar 2 futbolcunun daha işini bitirmeyi planlıyor.

Siyah-beyazlılar Ankaragücü'nden stoper Gençer Cansev ve Hırvat orta saha oyuncusu Adnan Aganovic ile nikah kıymaya hazırlanıyor. İki futbolcunun Erzurum kampına katılması bekleniyor. (Haber7)

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İbrahim Akın altay

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