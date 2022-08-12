İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı başvuruları başladı

İSTANBUL (AA) - Kale Grubu kurucusu merhum İbrahim Bodur’un değerlerini yaşatmak ve sosyal girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla 2017 yılında hayata geçirilen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı’nın 6'ncısı için başvurular başladı.

Kale'den yapılan açıklamaya göre, Erken Aşama, İleri Aşama, İş Birliği ve Gençlik Kategorileri kapsamında yapılacak başvurular, 14 Eylül’e kadar ibrahimbodurodulleri.com internet sitesi üzerinden kabul edilecek.

Merhum İbrahim Bodur’un anısını ve değerlerini yaşatmak amacıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı İyi Bak Dünyana hareketinin önemli bir ayağını oluşturuyor.

Yalnızca üretimi ve büyümeyi değil, ürettiği değerleri toplumla paylaşarak gelişmeyi hedefleyen Kale Grubu'nun hayata geçirdiği ödül programı, yaşadığı dünyaya ve çevreye karşı kendini sorumlu hisseden ve bu uğurda hayatları iyileştirmek için harekete geçme cesaretini gösteren sosyal girişimcilere destek olmayı, onların yarattığı pozitif etkiyi çoğaltmayı ilke ediniyor.

Bu yıl Değer Kat Hayata, İyi Bak Dünyana sloganıyla hayata geçirilecek olan İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı için başvurular 11 Ağustos Perşembe günü başladı.

Erken Aşama, İleri Aşama ve İş Birliği Kategorilerindeki tüm başvuruları kapsamına alan İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı, bu yıl 2. kez erken ve ileri aşama kategorilerine başvuru yapan sosyal girişimciler arasından 18-25 yaş aralığındaki değişim öncüsü bir genci de ödüllendirecek.

Ödül başvuruları Kale Grubu ve Impact Hub İstanbul ekiplerinden oluşan bir ön değerlendirme kurulu tarafından ele alınacak, final aşamasına kalan adaylar ise Türkiye’nin önde gelen sosyal girişimci, sivil toplum kuruluşu ve iş dünyası liderlerinden oluşan bir Seçici Kurul Üyelerinin karşısına çıkacak.

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı kategorileri şu şekilde:

"Erken Aşama: Pilot uygulaması ve oluşturduğu sosyal etkinin yaygınlaşma potansiyeli bulunan, sosyal ödül miktarı 120 bin lira, İleri Aşama: Faaliyet gösterdiği alanda sosyal sorunun çözümü için geniş çaplı bir değer önerisi ödül miktarı ise 120 bin lira, İş Birliği Kategorisi: Bir sosyal girişimin; sosyal veya çevresel faydayı/etkiyi çoğaltmak amacıyla ödül miktarı da 120 bin lira ve Gençlik Kategorisi: Erken ve İleri Aşama için başvuru yapan 18-25 yaş aralığındaki kurucu veya Ödül miktarı 120 bin lira."

