İbrahim Hacıosmanoğlu "Final" demişti, gerçekler acı oldu: Milliler 2 maçta elendi!

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'na büyük umutlar ve iddialı hedeflerle giden A Milli Futbol Takımımız, turnuvaya en erken veda eden ekiplerden biri olarak Türk spor kamuoyunda derin bir hayal kırıklığı yarattı. Yaşanan bu hüsranın ardından, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun turnuva öncesi yaptığı çarpıcı açıklamalar sosyal medyada yeniden gündem oldu.

29 MAYIS: "HEDEFİMİZ FİNAL, 18 TEMMUZ'DA DÖNECEĞİZ"

Hatırlanacağı üzere TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 29 Mayıs tarihinde turnuvaya hazırlık sürecinde yaptığı umut dolu açıklamada çıtayı en tepeye koymuştu. Hacıosmanoğlu, Ay-Yıldızlı ekibin potansiyeline olan inancını şu iddialı sözlerle dile getirmişti:

"Dünya Kupası'nda finalden başka hedefimiz yok. 18 Temmuz'da New York'tan İstanbul'a geleceğiz Allah'ın izniyle."

20 HAZİRAN: AMERİKA RÜYASI ERKEN BİTTİ

Başkan Hacıosmanoğlu'nun işaret ettiği 18 Temmuz'daki final hayali, ne yazık ki 20 Haziran sabahı gerçeğin soğuk yüzüyle çarpıştı. D Grubu'nda önce Avustralya'ya 2-0, ardından tamam ya da devam maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olan millilerimiz, gruptan çıkma şansını sıfırlayarak organizasyona grup aşamasında havlu attı.

Kazanılan sıfır puan ve atılamayan goller, turnuva öncesi kurulan "New York'ta final" hayalleriyle sert bir tezat oluştururken, taraftarlar iddialı söylemler ile sahadaki sonuçlar arasındaki bu büyük uçurumu eleştiri yağmuruna tuttu.