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İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler! "Bakasetas bilerek golü atmadı"

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 29.06.2020 22:40 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Alanyaspor-Trabzonspor maçıyla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Hacıosmanoğlu, bu maçtan önceki Başakşehir maçına dikkat çekerek, Alanyaspor'un yıldız futbolcusu Bakasetas'ın elverişli pozisyonları bilerek gole çevirmediğini iddia etti ve "Maç 0-0… Cisse sağ taraftan topu o bize ceza sahası dışından gol atma başarısı gösteren arkadaşa (Bakasetas) çıkartıyor. Kale karşısında bomboş, topa vurmuyor." dedi.

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler! "Bakasetas bilerek golü atmadı"

Trabzonspor'un Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldığı mücadelede 90+5. dakikada Tzavellas'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas, sert bir vuruşla kaleci Erce'nin sağından topu ağlara göndermişti. Bu golle birlikte Trabzonspor, Alanya deplasmanında iki puan bırakırken eski başkanlardan İbrahim Hacıosmanoğlu, bu pozisyonla ilgili flaş bir açıklama yaptı. Bilindiği gibi bu maçın bir hafta öncesinde Başakşehir, evinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup etmişti. Maçın 10. dakikasında ise Cisse'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Alanyasporlu Bakasetas, elverişli pozisyonda topu ağlara gönderememişti.

"OLAY AÇIKLAMA"

Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 27. hafta oynanan Başakşehir- Alanyaspor maçında Akdeniz ekibinin futbolcusu Bakasetas'ın, boş kaleye gol atmadığını belirterek şunları söyledi:

"Maç 0-0… Cisse sağ taraftan topu o bize ceza sahası dışından gol atma başarısı gösteren arkadaşa (Bakasetas) çıkartıyor. Kale karşısında bomboş, topa vurmuyor.Bilerek boş kaleye atmadı, yengeç gibi sola doğru gidiyor. Kaleci kapatsın, ondan sonra atayım kalecinin üzerine diye…"

"Normal maçta bu pozisyonlar oluyor ama 1 hafta sonra aynı arkadaş Trabzonspor'a gol atıp Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i eliyormuş gibi seviniyorsa, bunda art niyet var. Kirli ilişkilerle yavru İstanbul takımı Başakşehir'e karşı bize ayak oyunları ile şampiyonluğu kaybettirirlerse bu camia bunu unutmaz."


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