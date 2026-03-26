İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Romanya galibiyetinin ardından flaş yanıt!

Millilerimiz Dünya Kupası play-off turu yarı final karşılaşmasında Romanya'yı 1-0 geçerek adını finale yazdırdı. Maçın ardından konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu duygularını aktardı.

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Biz inanıyoruz baştan beri ABD'ye gideceğimize, orada da güzel işler yapacağımıza. Son maç, temkinli olmak lazım. Tarihin en karakterli ve kaliteli kadrosu. Hocayı tebrik ederim. Gidip üçüncü olduk, bir bakarsın kupanın sapından tutup geri dönüyoruz. Cenab-ı Allah nasip etsin."

"Usta ayaklar kilidi açtı. Hep söylüyorum; tarihin en karakterli ve en kaliteli kadrosu. Dünya Kupası'na gideceğimize inanıyoruz."