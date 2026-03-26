İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Romanya galibiyetinin ardından flaş yanıt!

Dünya Kupası elemeleri play-off turu yarı final eşleşmesinde Türkiye iç sahada Romanya2yı 1-0 geçerek adını finale yazdırdı. Maçın ardından yorumlarda bulunan TF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası yolunda büyük bir inançları olduğunu açıklarken, "Bir bakarsın kupanın sapından tutup geri dönüyoruz." sözleri sosyal medyaya damga vurdu.

Burak Kavuncu

Millilerimiz Dünya Kupası play-off turu yarı final karşılaşmasında Romanya'yı 1-0 geçerek adını finale yazdırdı. Maçın ardından konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu duygularını aktardı.

"BİR BAKARSIN KUPANIN SAPINDAN TUTUP GERİ DÖNÜYORUZ..."

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Biz inanıyoruz baştan beri ABD'ye gideceğimize, orada da güzel işler yapacağımıza. Son maç, temkinli olmak lazım. Tarihin en karakterli ve kaliteli kadrosu. Hocayı tebrik ederim. Gidip üçüncü olduk, bir bakarsın kupanın sapından tutup geri dönüyoruz. Cenab-ı Allah nasip etsin."

"USTA AYAKLAR KİLİDİ AÇTI!"

"Usta ayaklar kilidi açtı. Hep söylüyorum; tarihin en karakterli ve en kaliteli kadrosu. Dünya Kupası'na gideceğimize inanıyoruz."

