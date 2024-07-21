İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yapacağı ilk şey! O kural resmen değişiyor... İlk yönetim kurulu toplantısında oylanacak

18 Temmuz'da yapılan başkanlık seçimi ile Mehmet Büyükekşi'yi 5 oy farkla geride bırakan İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF'nin yeni başkanı olmuştu.
Hacıosmanoğlu'nun yeni dönemde nasıl kararlar alacağı merakla beklenirken ilk icraatın yabancı sayısı konusunda olacağı belirtildi.
Sabah'ın haberine göre, Büyükekşi yönetiminin 12'ye indirdiği yabancı sayısı, yeniden 14'e çıkarılacak. Sayıdaki değişikliğin ilk yönetim kurulu toplantısında oylamaya sunulacağı ifade edildi.
Öte yandan Hacıosmanoğlu, "Kulüp başkanlarının PFDK'ya sevkini yasaklayacağız" açıklamasıyla ilgili de talimat değişikliğine gidecek.