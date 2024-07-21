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  4. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yapacağı ilk şey! O kural resmen değişiyor... İlk yönetim kurulu toplantısında oylanacak

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yapacağı ilk şey! O kural resmen değişiyor... İlk yönetim kurulu toplantısında oylanacak

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.07.2024 09:36
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TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun göreve gelir gelmez çalışmalarına başlarken, yeni başkanın ilk icraatı da belli oldu. İşte detaylar...

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yapacağı ilk şey! O kural resmen değişiyor... İlk yönetim kurulu toplantısında oylanacak

18 Temmuz'da yapılan başkanlık seçimi ile Mehmet Büyükekşi'yi 5 oy farkla geride bırakan İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF'nin yeni başkanı olmuştu.

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İLK İCRAATI: YABANCI SAYISI

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Hacıosmanoğlu'nun yeni dönemde nasıl kararlar alacağı merakla beklenirken ilk icraatın yabancı sayısı konusunda olacağı belirtildi.

İLK TOPLANTIDA OYLANACAK

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Sabah'ın haberine göre, Büyükekşi yönetiminin 12'ye indirdiği yabancı sayısı, yeniden 14'e çıkarılacak. Sayıdaki değişikliğin ilk yönetim kurulu toplantısında oylamaya sunulacağı ifade edildi.

BAŞKANLAR PFDK'YA SEVK EDİLEMEYECEK

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Öte yandan Hacıosmanoğlu, "Kulüp başkanlarının PFDK'ya sevkini yasaklayacağız" açıklamasıyla ilgili de talimat değişikliğine gidecek.

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