Sergen Yalçın'dan Belçika maçı öncesi açıklama!

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında bu akşam İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Sergen Yalçın, zorlu mücadele öncesinde son durumu değerlendirdi. Ay-Yıldızlı ekibin başında ilk sınavını verecek olan Yalçın, kadro tercihleri ve maç planına ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

"TEKNİK EKİP İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR MAÇ"

Hazırlık sürecinin verimli geçtiğini ifade eden ve gruptaki ilk galibiyetlerini almak istediklerini vurgulayan Sergen Yalçın, şu sözleri sarf etti:

"Çalışmalar iyi geçti. 2 gün iyi geçti. Bazı dokunuşlar yapmaya çalıştık. İlk maçımız, teknik ekip için çok değerli. Bu grupta iyi takımlar var. Bu maç kolay olmayacak. Kazanmak istiyoruz. Ona göre hazırlandık. Umarım oyun ve planımız istediğimiz gibi olursa iyi bir sonuç alırız."

ZEKİ ÇELİK'İN YERİNE OĞUZ AYDIN GÖREV YAPACAK

İlk 11 tercihlerine dair dikkat çeken bir detayı kamuoyuyla paylaşan tecrübeli teknik adam, Zeki Çelik'in fiziksel durumuna değinerek sağ bek kararını şöyle açıkladı:

"Sağ bek Oğuz Aydın olarak başlıyor. Barış önde başlıyor. Zeki'de problem var, 25-30 dakika oynayabilir. İnşallah hayırlısı olur."