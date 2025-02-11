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İbrahim Hacıosmanoğlu ve ekibi harekete geçti! Mehmet Büyükekşi için savcılığa suç duyurusu...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.02.2025 23:38
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TFF, eski federasyon başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İşte detaylar...

İbrahim Hacıosmanoğlu ve ekibi harekete geçti! Mehmet Büyükekşi için savcılığa suç duyurusu...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir önceki dönemin başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında harekete geçti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre federasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulundu.

"BU BİR SUÇ"

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında, Mehmet Büyükekşi döneminin mali tablosuyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulunmuştu. Hacıosmanoğlu, "Mali genel kurulda 5,9 milyon TL artı mali tablo sundular, ancak yapılan incelemelerde bu tablonun 278 milyon TL eksi olduğu ortaya çıktı. Kalemle mali detaylar üzerinde oynama yapılmış. Bu bir suç" ifadelerini kullanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Mehmet Büyükekşi tff
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