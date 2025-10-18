SPOR

İbrahim Hatipoğlu: "Kulüp konsolide hasılatımız 12.8 milyar TL’ye ulaştı"

Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılıların kulüp konsolide hasılatının yaklaşık 12.8 milyar TL’ye ulaştığını söyledi.

Berker İşleyen

Galatasaray Spor Kulübü’nün yıllık olağan genel kurul toplantısı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Oditoryumu’nda yapılıyor. Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, mali tablolarla ilgili üyelere bilgi verdi. Kulüp konsolide hasılatının yaklaşık 12.8 milyar TL’ye ulaştığını söyleyen Hatipoğlu, "Bir önceki dönem 12.1 milyar TL’ydi. Giderlerimiz 11.5 milyardan, 14 milyar TL’ye çıktı. Bu dönemki brüt zararımız da 1.19 milyar TL olarak gerçekleşti" şeklinde konuştu. 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 arasındaki dönemde faaliyet zararının 3.9 milyar TL olduğunu aktaran İbrahim Hatipoğlu, "Parasal kazanç farklarından 3.2 milyar TL ve yatırım faaliyetlerinin gelirlerinden 1.14 milyar TL’ye geldi. Finansman giderlerimiz 2.4 milyar TL ve vergi giderimiz de 71 milyon TL olmuştur. Böylece dönem net zararımız da 2 milyar TL civarında olmuştur" diye konuştu.

"BİR ÖNCEKİ DÖNEME GÖRE GELİRLERDE YÜZDE 6 ARTIŞ SAĞLANDI"

Kulübün bu dönemki hasılatlarını açıklayan Hatipoğlu, "Mayıs 2025 itibarıyla sponsorluk gelirlerimiz 3 milyar, yayın hakkı gelirlerimiz 659 milyon, loca, kombine ve VIP satış gelirlerimiz 2.95 milyar, mağazacılık gelirlerimiz 3.56 milyar, sporcu transferi, kira ve yetiştirme gelirlerimiz 396 milyon, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi gelirlerimiz 868 milyon ve diğer gelirlerimiz de 1.44 milyar olmak üzere, toplam 12.8 milyar TL gelir elde edildi. Bir önceki döneme göre de gelirlerde toplam yüzde 6 artış sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

"TOPLAMDA 14 MİLYAR TL SATIŞLARIN MALİYETİ OLDU"

Gider konularıyla ilgili de konuşan İbrahim Hatipoğlu, "Sporcu ücretleri 6 milyar, amortisman ve itfa payı giderleri 2.2 milyar, futbolcu kiralama giderleri 168 milyon, mağazacılığın mal maliyeti 1.5 milyar, personel giderleri 474 milyon, teknik kadro ve antrenör ücretleri 936 milyon, müsabaka giderleri 577 milyon, spor malzemesi giderleri 90 milyon, deplasman ve kamp giderleri 329 milyon, aidat ve ceza giderleri 60 milyon, sporcu, teknik kadro ve menajer giderleri 735 milyon, güvenlik ve temizlik giderleri 21 milyon, futbolcu yetiştirme tazminatları 58 milyon ve diğer giderlerimiz de 796 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Toplamda da 14 milyar TL satışların maliyeti oldu" değerlendirmesinde bulundu.

"BU DÖNEMDE KADROYA CİDDİ BİR YATIRIM YAPILIYOR"

Sportif AŞ’de toplam gelirler 11 milyar, satışların maliyeti de 12.6 milyar TL’ye ulaştığını söyleyen Hatipoğlu, "Brüt zarar da yaklaşık 1.5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde faaliyet zararı da 3.8 milyar TL olmuştur. Parasal kazançtan 1.6 milyar, yatırım faaliyetlerinden 904 milyon, finansman gelirlerinden 470 milyon TL’ye gelmiştir. 68 milyonluk vergi gideri sonrası bu dönem 886 milyon TL’lik zararla kapatılmıştır. Yatırım faaliyetlerinden gelen gelirleri dikkate almakta fayda var. 20 milyon Euro değerin üzerinde 11 oyuncusu olan bir kulüp, futbolcu satışıyla bu tabloyu artıya çevirebilir. Bu dönemde kadroya ciddi bir yatırım yapılıyor. Bu yatırım belli bir seviyeye ulaştıktan sonra oyuncu satışlarıyla da tablo kar elde eden bir noktaya gelecektir" açıklamasında bulundu.

