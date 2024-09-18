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İbrahim Hatipoğlu'ndan iddialı sözler! ''Avrupa'da final oynayacağız...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
18.09.2024 21:07
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Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Eylül ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda transfer harcamaları ile ilgili açıklama yaptı. Hatipoğlu'nun iddialı sözleri ise dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Eylül ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İbrahim Hatipoğlu son günlerde harcamalarla ilgili gelen eleştiriler üzerine konuştu.

TRANSFER HARCAMALARINI AÇIKLADI

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"Transferde 6 yabancı, 1 tane 19 yaşında genç bir oyuncu transfer ettik. 34,2 Milyon € harcadık ve 4 yıla yayılmış ödemelerle. Ayrılanlardan gelen para 30 Milyon 350 Bin €. Kulübe farkı 3,8 Milyon €. Mayıs ayı itibariyle 50 Milyon € maaş öderken, şu an takımın toplam maaş ücreti 45,9 Milyon €'dur. Maaşta 4 Milyon €'ya yakın tasarruf sağlandı."

''YÜKSEK BONSERVİS ELDE EDEBİLİRİZ''

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"Gelenlerin yaş ortalaması 24,7'dir. Bu sene aldığımız oyuncular daha yüksek bedelle satışa ve gelire adaydır. Bu transferin üç tanesini Şampiyonlar Ligi'nden elenmeden yaptık. Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra gidenler oldu ve yerlerine 3 isim aldık."

''5. YILDIZI TAKIP AVRUPA LİGİ'NDE FİNAL OYNAYACAĞIZ''

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"Şampiyonlar Ligi'nden elendik, üzüldük ama Avrupa Ligi de bu sene çok önemli. Bu sene 25. kez şampiyon olacağımıza inanıyoruz ve 5. yıldızımızı takacağız. UEFA Avrupa Ligi'nde sonuna kadar gideceğiz ve final oynayacağız."

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