İbrahim Kutluay'ın "Gülşen, bana çok şarkı yazdı" sözleri gündemde... Tepki çekti

Eski basketbolcu ve oyuncu İbrahim Kutluay, katıldığı bir programda özel hayatı ve kariyeriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 2005 yılında Demet Şener ile evlenip iki çocuk sahibi olan, ancak 2018’de boşanan İbrahim Kutluay, kendisine yöneltilen "Hadise mi, Gülşen mi?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

İbrahim Kutluay, "Gülşen... Çünkü bana çok şarkı yazdı, o yüzden daha samimiyim onunla" diyerek şaşırttı.

Kutluay, “Şarkı yazdığını da bana kendisi söyledi ama hangi şarkılar olduğunu bilmiyorum. Kendisiyle uçakta karşılaşmıştık ve bana, 'Ben sana çok şarkı yazdım' demişti” dedi.

Bunun üzerine, platonik bir aşk durumu olup olmadığı sorusuna ise, İbrahim Kutluay, "Benimle alakası yok, yanlış anlaşılmasın" diyerek konuya açıklık getirdi. O anlarda gerilen Kutluay "Başka soruya geçelim" dedi.

Kutluay, sözlerini daha da netleştirerek, aralarındaki ilişkiyi sadece dostane bir bağ olarak tanımladı. Ancak sosyal medyada "Saçma bir sohbet", "Gerileceksen konuyu neden açıyorsun" eleştirileri yapıldı.