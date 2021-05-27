SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. İbrahim Özdemir kimdir ve aslen nereli? İbrahim Özdemir ne iş yapıyor? Başkanlığa aday oldu!

İbrahim Özdemir kimdir ve aslen nereli? İbrahim Özdemir ne iş yapıyor? Başkanlığa aday oldu!

27.05.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray başkanlık seçimlerinde meraklı bekleyiş sürüyor. Başkanlık seçimleri için yeni bir aday daha belli oldu. Koronavirüs pandemisinden dolayı erteleme olmaması durumunda 12 ile 19 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan Galatasaray başkanlık seçiminde İbrahim Özdemir de aday olduğunu açıkladı. Peki İbrahim Özdemir kimdir ve aslen nereli? İbrahim Özdemir ne iş yapıyor? İşte yanıtı...

İbrahim Özdemir kimdir ve aslen nereli? İbrahim Özdemir ne iş yapıyor? Başkanlığa aday oldu!

Pandemi sebebiyle ertelenmiş olan ve bu sebeple 12 ile 19 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan Galatasaray başkanlık seçimlerinde meraklı bekleyiş sürüyor. Başkanlık seçimleri için İbrahim Özdemir de adaylığını koydu. Peki İbrahim Özdemir kimdir ve aslen nereli? İbrahim Özdemir kaç yaşında?

İBRAHİM ÖZDEMİR KİMDİR? İBRAHİM ÖZDEMİR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

71 yaşında olan ve 1949 senesinde Giresun'un Görele ilçesinde dünyaya gelmiş olan İbrahim Özdemir, lisans eğitimini Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümünde tamamlamıştır. Siyasetçi, mimar, bakan ve milletvekili gibi alanlarda da görev yapmış olan Özdemir, 40 senelik Galatasaray Genel kurul üyesi olmasının yanında, ANAP partisi kurucu üyeleri arasında da yer almaktadır.

Müteahhitlik ve mimarlık yapan Özdemir, 20 Mayıs 1983 tarihinde Turgut Özal liderliğinde kurulmuş olan Anavatan Partisi üyeleri arasında yer almıştı. 17, 18 ve 19. dönemlerde ANAP'tan İstanbul Milletvekilliği yapmış olan İbrahim Özdemir aynı zamanda 17. dönemde Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Yıldırım Akbulut'un kurduğu 47. Hükümet'te Devlet Bakanı, Mesut Yılmaz'ın 23 Haziran 1991'de kurduğu 48. Hükümet'te ise Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan İbrahim Özdemir, Fransızca bilmektedir. Özdemir, evli ve iki çocuk babasıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim isyan etti: Bir estetiğim daha varsa ülkeyi terk ederim Ünlü isim isyan etti: Bir estetiğim daha varsa ülkeyi terk ederim
Trabzonspor'a transfer olan Gervinho kimdir?Trabzonspor'a transfer olan Gervinho kimdir?
Süper Lig devine müjdeSüper Lig devine müjde
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Biden'dan talimat: Bayrakları yarıya indirin

Biden'dan talimat: Bayrakları yarıya indirin

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal oldu, Galatasaray üzüldü

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal oldu, Galatasaray üzüldü

Genç kız tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Genç kız tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Sergel Yalçın'dan sözleşme açıklaması geldi

Sergel Yalçın'dan sözleşme açıklaması geldi

Süper Lig'e yükselen son takım Altay!

Süper Lig'e yükselen son takım Altay!

Aboubakar transferinde son dakika! Fenerbahçe...

Aboubakar transferinde son dakika! Fenerbahçe...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Instagram hesabından Galatasaray'ı takip etti!

Instagram hesabından Galatasaray'ı takip etti!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Beklenen oldu! İmzalar atılıyor...

Beklenen oldu! İmzalar atılıyor...

Fransa'da skandal karar! Hiçbiri yer almadı

Fransa'da skandal karar! Hiçbiri yer almadı

Fenerbahçe’de yılın takası!

Fenerbahçe’de yılın takası!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.