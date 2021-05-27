İbrahim Özdemir kimdir ve aslen nereli? İbrahim Özdemir ne iş yapıyor? Başkanlığa aday oldu!

Pandemi sebebiyle ertelenmiş olan ve bu sebeple 12 ile 19 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan Galatasaray başkanlık seçimlerinde meraklı bekleyiş sürüyor. Başkanlık seçimleri için İbrahim Özdemir de adaylığını koydu. Peki İbrahim Özdemir kimdir ve aslen nereli? İbrahim Özdemir kaç yaşında?

İBRAHİM ÖZDEMİR KİMDİR? İBRAHİM ÖZDEMİR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

71 yaşında olan ve 1949 senesinde Giresun'un Görele ilçesinde dünyaya gelmiş olan İbrahim Özdemir, lisans eğitimini Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümünde tamamlamıştır. Siyasetçi, mimar, bakan ve milletvekili gibi alanlarda da görev yapmış olan Özdemir, 40 senelik Galatasaray Genel kurul üyesi olmasının yanında, ANAP partisi kurucu üyeleri arasında da yer almaktadır.

Müteahhitlik ve mimarlık yapan Özdemir, 20 Mayıs 1983 tarihinde Turgut Özal liderliğinde kurulmuş olan Anavatan Partisi üyeleri arasında yer almıştı. 17, 18 ve 19. dönemlerde ANAP'tan İstanbul Milletvekilliği yapmış olan İbrahim Özdemir aynı zamanda 17. dönemde Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Yıldırım Akbulut'un kurduğu 47. Hükümet'te Devlet Bakanı, Mesut Yılmaz'ın 23 Haziran 1991'de kurduğu 48. Hükümet'te ise Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan İbrahim Özdemir, Fransızca bilmektedir. Özdemir, evli ve iki çocuk babasıdır.

