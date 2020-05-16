Ibrahim Sehic'in menajerinden Beşiktaş açıklaması

Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, BB Erzurumspor ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ibrahim Sehic'i gündemine aldı.
Sehic'in menajerinden son dakika Beşiktaş açıklaması geldi.
Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Sehic'in menajeri Aydın Demiroviç, "Ibrahim Sehic'in takip edilmesi, istenmesi gayet normal. Bu durumdan ben ve oyuncum memnunuz. Türkiye'de şu anda Sehic'le ilgilenen kulüpler var, bunların arasında Beşiktaş da var. Sehic'e sezon öncesi de Beşiktaş'tan gelen bir teklif vardı.
Fakat o dönem bu transfer gerçekleşmedi. Galatasaray'dan sezon öncesi dolaylı yollardan teklif geldi ama olmadı. Sehic'le birlikte hedeflerimiz yüksek şu anda ilk amacı BB Erzurumspor'u Süper Lig'e çıkartmak." ifadelerini kullandı.
Bu sezon BB Erzurumspor'da 28 lig maçında forma giyen 31 yaşındaki kaleci, devre arasında Antalyaspor ve Denizlispor'dan transfer teklifi almıştı. (Ajansspor)
Danimarka'da futbolcuların sözleşmeleri uzatıldı
Galatasaray'dan transfer hamlesi
Venezuela'da sezon iptal oldu
'Şimdilik iptal etme düşüncemiz yok'
G.Saray'a Diagne piyangosu
Ahmet Nur Çebi'den koronavirüs açıklaması
Ali Koç'tan lig için tescil açıklaması!
Caner Erkin, korona test sonucunu açıkladı
Volkan Ballı tarih verdi
Trabzonspor hız kesmiyor
Bilic'e 15 milyon Dolar tazminat
Diş macunundan dolayı karantinada
Bundesliga tarihe şahitlik edecek! İlk onlar deneyecek...
Nwakaeme futbola dönmek için sabırsızlanıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum