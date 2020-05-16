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Ibrahim Sehic'in menajerinden Beşiktaş açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.05.2020 17:35 | Son Güncelleme

Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş, gelecek sezon için kaleci arayışlarını sürdürüyor. Siyah beyazlılarla adı anılan Ibrahim Sehic'in menajerinden açıklama geldi.

Ibrahim Sehic'in menajerinden Beşiktaş açıklaması

Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, BB Erzurumspor ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ibrahim Sehic'i gündemine aldı.

Sehic'in menajerinden son dakika Beşiktaş açıklaması geldi.

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Sehic'in menajeri Aydın Demiroviç, "Ibrahim Sehic'in takip edilmesi, istenmesi gayet normal. Bu durumdan ben ve oyuncum memnunuz. Türkiye'de şu anda Sehic'le ilgilenen kulüpler var, bunların arasında Beşiktaş da var. Sehic'e sezon öncesi de Beşiktaş'tan gelen bir teklif vardı.

Fakat o dönem bu transfer gerçekleşmedi. Galatasaray'dan sezon öncesi dolaylı yollardan teklif geldi ama olmadı. Sehic'le birlikte hedeflerimiz yüksek şu anda ilk amacı BB Erzurumspor'u Süper Lig'e çıkartmak." ifadelerini kullandı.

28 MAÇ OYNADI

Bu sezon BB Erzurumspor'da 28 lig maçında forma giyen 31 yaşındaki kaleci, devre arasında Antalyaspor ve Denizlispor'dan transfer teklifi almıştı. (Ajansspor)

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