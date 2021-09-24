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İbrahim Tatlıses 12 yıl sonra konser verdi! Hayranlarından büyük ilgi

24.09.2021 01:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllar sahnelerden uzak kalan İbrahim Tatlıses, hayranlarıyla yeniden bir araya geldi. "İmparator" lakabıyla tanınan ünlü şarkıcı, 12 yılın ardından Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı.

İbrahim Tatlıses 12 yıl sonra konser verdi! Hayranlarından büyük ilgi

Konserde İbrahim Tatlıses için özel bir dekor tasarlanırken, geniş bir orkestra ekibi de eşlik etti.

Sahneye çıktığı ilk anda duygusal anlar yaşayan Tatlıses, konseri kendisine çıkmış bir milli piyango olarak tanımladı ve "Allah, 'yürü ya kulum' derse, kimse ona 'dur' diyemez. Her şey de Allah'tan gelir. Sizleri seviyorum, sayıyorum. Mutluyum." dedi.

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İki bölümden oluşan konserde gece yarısına dek sahnede kalan usta sanatçı, sabaha kadar konser verebileceğini ifade etti.

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Seyircilerin de şarkılara eşlik ettiği konserde İbrahim Tatlıses, "Haydi Söyle", "Bebeğim", "Kavur Balıkları", "Evlerinin Önü Boyalı Direk", "Yalnızım" ve "Ne Sevdalar Yaşadım"ın da aralarında bulunduğu birçok sevilen eser seslendirdi.

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Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Şafak Sezer, Gülben Ergen ve Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın yanı sıra sanat dünyasından birçok kişi izleyiciler arasında yer aldı.

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Biletlerin günler öncesinde tükendiği konser, 24 ve 25 Eylül'de de Kuruçeşme Açıkhava'da gerçekleştirilecek.

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İbrahim Tatlıses
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