Gerçek adı Hakan Durmuş olan Killa Hakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu olduğunu duyuran ünlü rapçi, bu süreçte kendisine destek olan sevenlerine teşekkür etti.

"ŞİMDİ İYİYİM, HER ŞEY YOLUNDA"

Killa Hakan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Selam millet, canlarım... Çok şükür, yoğun bakım sürecini geride bıraktım, taburcu oldum. Şimdi iyiyim, her şey yolunda. Bu süreçte arayan, soran, mesaj atan, dualarını ve sevgisini eksik etmeyen herkese çok teşekkür ederim.

Hepinizin desteğini hissettim. İyi ki varsınız, iyi ki yanımdasınız. Sevginiz gerçekten çok kıymetli. Şimdi biraz toparlanma, sonra kaldığımız yerden devam. Daha yapacak çok işimiz, söyleyecek çok sözümüz var."

AZER BÜLBÜL İLE DÜETİNE DİKKAT ÇEKTİ

Sağlık durumunun yanı sıra müzik çalışmalarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Killa Hakan, 2012 yılında hayatını kaybeden sanatçı Azer Bülbül ile ortak çalışması olan "Zorlar" adlı şarkıyı hatırlattı.

Ünlü rapçi, dinleyicilerine şu sözlerle seslendi:

"Hayat bazen zorlar, bizi sınar... Ama biz buradayız, dimdik ayaktayız. Yeni parçamız 'Zorlar' da tam bu hikâyenin içinden geliyor. Açın, dinleyin, sevgiler!"