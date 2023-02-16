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  4. İbrahim Tatlıses çocukları için bağış yapmıştı! Kızı Dilan Çıtak isyan etti

İbrahim Tatlıses çocukları için bağış yapmıştı! Kızı Dilan Çıtak isyan etti

16.02.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası hem depremzedeler için hem de yaralı hayvanlar için uğraşan Dilan Çıtak sosyal medyadan ortak yayına katılan markalara tepki gösterdi. İbrahim Tatlıses de çocukları adına geçtiğimiz akşam yayınlanan bağış gecesine bağışta bulunmuştu.

İbrahim Tatlıses çocukları için bağış yapmıştı! Kızı Dilan Çıtak isyan etti

Türkiye deprem felaketinde büyük kayıplar verirken vatandaşlar da depremzedeler için seferber oldu. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak da evinin kapılarını depremzedelere açtığını duyurmuştu.

Hem depremde yara alan insanlar için hem de hayvanlar için uğraşan Çıtak'ın babası geçtiğimiz akşam yayınlanan ortak yayındaki bağış gecesine çocukları için bağışta bulundu.

"MARKALARIN ADINA UTANMADAN..."

Dilan Çıtak ise bu konuda bir paylaşım yaptı ve bazı markalara sitem etti. Çıtak paylaşımında "Markaların adını utanmadan bastıra bastıra söyleyerek bağış yapan herkes adına ben utandım" dedi.

Ekran Alıntısı

İbrahim Tatlıses'in kızı "Babam dahil şirketleri olup ama sadece çocukları adına bağış yapan ve son harçlıklarını ek gelirlerini bağışlayan herkesin kalbinden öperim" demeyi de ihmal etmedi.

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