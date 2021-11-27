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İbrahim Tatlıses genç oyuncu Simay Barlas'ı öve öve bitiremedi! "Yüzünde makyaj bile yok, dupduru"

27.11.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Aziz dizisinde Efnan karakterine can veren Simay Barlas'ı öve öve bitiremedi. Diziyi izlediği anları paylaşan Tatlıses, "Kadın oyuncular Efnan kızımı örnek alsınlar, yüzünde makyaj bile yok" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses genç oyuncu Simay Barlas'ı öve öve bitiremedi! "Yüzünde makyaj bile yok, dupduru"

Başrollerinde Murat Yıldırım, Simay Barlas ve Damla Sönmez'in olduğu Show TV'nin sevilen dizisi "Aziz" izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Diziyi yakından takip edenlerden biri de ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses çıktı.

Tatlıses, diziyi izlediği anları Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Dizide Efnan karakterine can veren Simay Barlas'ın olduğu sahneyi paylaşan Tatlıses, oyuncuya övgüler yağdırdı.

"TERTEMİZ, DURU BİR YÜZÜ VAR! UMARIM ESTETİK YAPTIRMAZ"

Tatlıses paylaşımına, "vay benim AZİZ kardeşim bitirdin beni be bitirdin arkadaş bütün diğer dizilerde oynayan kadın oyunculardan Ricamdır Aziz’de oynayan EFNAN kızımı örnek alsınlar oralarıyla buralarıyla oynamasınlar bakın yüzüne nerdeyse makyaj bile yok tertemiz duru bir yüze sahip inşALLAH efnan kızım başkalarının Lafına uymaz estetik yaptırmaz böyle sade ve temiz kalır bütün ekibi YÜREKTEN tebrik ediyor ve alkışlıyorum" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses Simay Barlas
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