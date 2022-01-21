İbrahim Tatlıses'in beyin ameliyatı geçiren oğlu Ahmet Tatlıses sağlık durumunu açıkladı

İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, altı saat süren riskli bir operasyon geçirdi. Baş ağrısı şikayeti ve görme problemi nedeniyle gittiği hastanede beyninde tümör olduğu tespit edilen Tatlıses, apar topar ameliyata alındı. Ahmet Tatlıses, toparlandıktan sonra Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Yaşadıklarını anlatan Ahmet Tatlıses, şu ifadeleri kullandı:

"Aylardır süren ve bitmek bilmeyen baş ağrım ile birlikte seyir eden görme problemimin ardından yapılan tetkikler sonucu beyin tümörü sebebiyle ve doktorlarımızın kararıyla geçen hafta riskli bir ameliyat geçirdim...Önce Allah'ın, sonra kıymetli doktorlarımızın sayesinde altı saat süren operasyon başarıyla sonuçlandı, var olan tümör alındı ve doktorlarım tarafından kötü bir sonuç düşünülmese de, biyopsiye gönderildi. Şimdi sonucu bekliyor, hem ameliyat sonrası, hem de akabinde yaşadığım soğuk algınlığı yüzünden iyileşmeye çabalıyorum. Bu süreçte tüm bilgi birikimi ve titizliğiyle ameliyatımı gerçekleştiren doktorlara ve değerli hemşirelere, hastane çalışanlarına ve yönetimine çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun, hep var olun..."



