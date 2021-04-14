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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız peş peşe bombaladı: 'Hiç aşık olmadım'

14.04.2021 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2011 yılında ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile nikah masasına oturan ve 2013 yılında boşanan Ayşegül Yıldız, çarpıcı itiraflarda bulundu. İbrahim Tatlıses ile olan evliliğinden Elif Ada isminde bir kızı olan Ayşegül Yıldız, "Başkalarından dinlediğim aşk hikayelerinden çıkarım yaparsak hiç olmadım" itirafında bulundu.

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız peş peşe bombaladı: 'Hiç aşık olmadım'

İbrahim Tatlıses ile yaşadığı ilişkiyle adını duyuran Ayşegül Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı bir soru-cevap etkinliğinde çarpıcı itiraflarda bulundu. İbrahim Tatlıses ile 2011 yılında evlenip, 2013 yılında boşanan Ayşegül Yıldız’ın bu evlilikten Elif Ada isminde bir kızı var. Özel hayatıyla ilgili dikkat çeken itiraflarda bulunan Yıldız, İstanbul’a döneceğini söyledi.

Uzun zamandır Bursa'da yaşayan Yıldız, "İstanbul'a yerleşmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine "Evet dönüş yapıyorum. Kısmetse nisan sonu mayıs başı gibi taşınmış olurum" ifadelerini kullandı.

AYŞEGÜL YILDIZ: "KEŞKE ÇOCUĞU TEK YAPABİLSEM"

40 yaşındaki Yıldız, yeniden çocuk sahibi olmak isteyip istemediği konusunda ise "Evet çok isterim keşke tek başıma yapabilsem" yanıtını verdi.

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"HİÇ AŞIK OLMADIM"

Ardından "Kaç kere aşık oldunuz?" sorusu yöneltilen Ayşegül Yıldız, "Başkalarından dinlediğim aşk hikayelerinden çıkarım yaparsak hiç olmadım" şeklinde dikkat çeken bir itirafta bulundu.

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TATLISES'İN '7 ÇOCUK' SÖZLERİNE YANIT VERMİŞTİ

Eski eşi İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz günlerde, "Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım! Allah insana evladın da hayırlısını versin, vermiyorsa da o zaman hiç vermesin çünkü; azı karar çoğu zarar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 3 tane yeter artar bile!" şeklindeki isyanı Ayşegül Yıldız'a sorulmuştu.

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Yıldız, "Belki o 3 çocuktan biri Elif Ada nereden biliyorsunuz? İnsanlar tabii ki kendi evladıyla ilgili şeylere zaman zaman kızabilir. Cahiliyet döneminde bir sürü çocuk yapıp sonra pişman olabilir. Bunlar üzülüp, kırılacak şeyler değil." cevabını vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses
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