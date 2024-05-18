İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli hastane odasından paylaştı! Sevenlerini korkuttu

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında evlenen Yasemin Şefkatli, 22 Ocak'ta ikiz bebeklerine kavuşmuştu. İkizlerden birinin adı İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.

Ancak ikizlerden İbrahim Ayel'in kalbinde sorun olduğu ve doğumdan hemen sonra operasyon geçirdiği ortaya çıkmıştı.

HASTANE ODASINDAN PAYLAŞTI

Oğlunun kalbinde yaşadığı sorun ve hamilelik sürecini bir hayli stresli geçiren Yasemin Şefkatli, hastane odasından yaptığı bir paylaşımla sevenlerini korkuttu.

Yüzünde sivilceler çıktığını gösteren Şefkatli 'Stres sağlığa zararlıdır. Bence benim bir kaç ayımın patlaması oldu ama şuan en azından sebebini ve yapmamam gerekeni biliyorum.' notunu düştü.





