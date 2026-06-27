Esra Bilgiç son pozlarıyla yaktı geçti! Bir bakan bir daha baktı

Hem özel hayatı hem de kariyeriyle adından söz ettiren Esra Bilgiç şimdi de son pozlarıyla beğeni topladı.

Bir süredir Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu Faruk Sabancı ile aşk yaşayan güzel oyuncu Esra Bilgiç son pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti.

Derin göğüs ve sırt dekolteli elbisesiyle pozlar veren ünlü isim bu haliyle beğeni topladı.

Esra Bilgiç'e sosyal medyada; 'bu ne güzellik', 'harika görünüyorsun', 'çok ama çok güzel', 'her hali güzel', 'Her zaman parlamaya devam et' gibi yorumlar yapıldı.