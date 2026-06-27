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Esra Bilgiç son pozlarıyla yaktı geçti! Bir bakan bir daha baktı

"Diriliş Ertuğrul", "Ramo", "Kanunsuz Topraklar", "Zamanın Kapıları" gibi projelerde rol alan Esra Bilgiç bir süredir Faruk Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme geliyor. Ünlü isim şimdi de son pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Esra Bilgiç son pozlarıyla yaktı geçti! Bir bakan bir daha baktı
Öznur Yaslı İkier

Hem özel hayatı hem de kariyeriyle adından söz ettiren Esra Bilgiç şimdi de son pozlarıyla beğeni topladı.

Bir süredir Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu Faruk Sabancı ile aşk yaşayan güzel oyuncu Esra Bilgiç son pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti.

Esra Bilgiç son pozlarıyla yaktı geçti! Bir bakan bir daha baktı 1

Derin göğüs ve sırt dekolteli elbisesiyle pozlar veren ünlü isim bu haliyle beğeni topladı.

Esra Bilgiç son pozlarıyla yaktı geçti! Bir bakan bir daha baktı 2

Esra Bilgiç'e sosyal medyada; 'bu ne güzellik', 'harika görünüyorsun', 'çok ama çok güzel', 'her hali güzel', 'Her zaman parlamaya devam et' gibi yorumlar yapıldı.

Esra Bilgiç son pozlarıyla yaktı geçti! Bir bakan bir daha baktı 3

Esra Bilgiç son pozlarıyla yaktı geçti! Bir bakan bir daha baktı 4

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Anahtar Kelimeler:
Esra Bilgiç
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