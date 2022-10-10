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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak kına gecesinde hüngür hüngür ağladı

10.10.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

brahim Tatlıses'in Işıl Çıtak ile birlikteliğinden dünyaya gelen ve yıllar sonra kabullendiği müzisyen kızı Dilan Çıtak, uzun zamandır aşk yaşadığı meslektaşı Levent Dörter ile geçtiğimiz Mayıs ayında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Levnet Dörter ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Dilan Çıtak kına gecesi yaptı. 32 yaşındaki Çıtak kına gecesinde duygu dolu anlar yaşadı.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in müzisyen kızı Dilan Çıtak Tatlıses, uzun süredir aşk yaşadığı ve geçtiğimiz Mayıs ayında nişanlandığı müzisyen Levent Dörter ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Dilan Çıtak dün akşam kız arkadaşlarıyla birlikte gelin hamamı ve ardından da kına gecesi yaptı.

DÜĞÜNÜ ERTELEMİŞLERDİ

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter, 2020 yılının Eylül ayında nikah masasına oturacaklarını açıklamışlardı. Ancak çift koronavirüs pandemisi nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalmışlardı. 41 yaşındaki Levent Dörter, düğünü ertelemeleriyle ilgili, "Bir imzalık işimiz var, o imzayı da en güzel anda, moraller yerine geldiğinde sizleri de şahit yaparak atmak istiyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

MAYIS AYINDA NİŞAN YAPMIŞTI

Uzun zamandır birlikte olan çift hayatını birleştirmeye hazırlanıyor. İkili 4,5 ay önce nişan yüzüklerini parmaklarına takmışlardı. Evlenmek için fazla beklemek istemeyen müzisyen çift harekete geçti. Dilan Çıtak Tatlıses dün akşam ise ailesi ve arkadaşlarıyla Sarıyer'de bulunan bir otelde kına gecesi yaptı.

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KINA GECESİNDE DUYGUSAL ANLAR

Kına yakılırken Dilan Çiçek Tatlıses gözyaşlarına boğuldu. Ellerine kına yakılırken duygusal anlar yaşayan Dilan Çıtak hüngür hüngür ağladı. Müzisyen çift Dilan Çıtak ile Levent Dörter 4 yıldır birliktelik yaşıyor.

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