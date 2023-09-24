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  4. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan iddialı sokak tarzı! Zayıflaması dikkat çekti

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan iddialı sokak tarzı! Zayıflaması dikkat çekti

24.09.2023 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak sosyal medyada dikkat çeken isimlerden. Son günlerde zayıflamasıyla dikkat çeken Dilan Çıtak tarzıyla da adından söz ettirdi. Sütyensiz seçimiyle pozlarını poz veren şarkıcı son olarak da derin bacak dekoltesiyle olay oldu.

Şarkılarıyla gündemden düşmeyen Dilan Çıtak Tatlıses, yaz tatilini bitirdi ve İstanbul'a döndü. Son dönemde paylaşımlarıyla adından söz ettiren İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak zayıflamasıyla dikkat çekti.

Eskiye oranla bir hayli kilo verdiği görülen Dilan Çıtak, Nişantaşı'nda gazetecilerle sohbet etti. Geçtiğimiz günlerde sütyensiz tarzıyla dikkat çeken İbrahim Tatlıses'in kızı yine sokak tarzıyla oldukça iddialıydı.

Ekran Alıntısı

NASIL ZAYIFLADI?

Her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Dilan Çıtak, derin yırtmaçlı eteği için "Harika olmuş" diye iltifatta bulunan muhabirlere; "Çok teşekkür ederim, çok zayıfladım olacak o kadar" diyerek takıldı.

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Dilan Çıtak zayıflığını bol yürüyüş ve spora borçlu olduğunu da söyledi.

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