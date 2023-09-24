İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan iddialı sokak tarzı! Zayıflaması dikkat çekti

Şarkılarıyla gündemden düşmeyen Dilan Çıtak Tatlıses, yaz tatilini bitirdi ve İstanbul'a döndü. Son dönemde paylaşımlarıyla adından söz ettiren İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak zayıflamasıyla dikkat çekti.

Eskiye oranla bir hayli kilo verdiği görülen Dilan Çıtak, Nişantaşı'nda gazetecilerle sohbet etti. Geçtiğimiz günlerde sütyensiz tarzıyla dikkat çeken İbrahim Tatlıses'in kızı yine sokak tarzıyla oldukça iddialıydı.

NASIL ZAYIFLADI?

Her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Dilan Çıtak, derin yırtmaçlı eteği için "Harika olmuş" diye iltifatta bulunan muhabirlere; "Çok teşekkür ederim, çok zayıfladım olacak o kadar" diyerek takıldı.



Dilan Çıtak zayıflığını bol yürüyüş ve spora borçlu olduğunu da söyledi.

