Euphoria dizisiyle dünya çapında tanınan Sydney Sweeney, iç çamaşırı markası Syrn'in tanıtımı için bir kez daha kamera karşısına geçti. Yılbaşı temalı çekimde beyaz dantelli iç çamaşırıyla poz veren 29 yaşındaki oyuncu, iddialı görüntüleriyle dikkat çekti.

Yılın en çok konuşulan oyuncularından olan Sweeney markasıyla da yükselişe geçti. Syrn, eylül ayında şimdiye kadarki en yüksek aylık satış rakamına ulaştı ve ürünlerin tamamı tükendi.

Sweeney, "Modellerim birbirinden farklı ve güzel vücut tiplerine sahip. Her zaman 'Bunu her vücutta görmek istiyorum' diyorum. Tek model ben olamam. Herkesin giydiği parçanın içinde kendini gerçekten iyi hissettiğinden emin olmak istiyorum" dedi.



Sweeney, 29. yaş gününe özel olarak 12 Eylül'de piyasaya sürülen "Birthday Boobs" koleksiyonuyla da büyük ses getirmişti.

Koleksiyonun tanıtım kampanyasında üstsüz poz veren, dört ayak üzerinde kamera karşısına geçen ve başparmağındaki pasta kremasını ağzına götürdüğü iddialı görüntülerle dikkat çeken oyuncu, satış rekoru kırmıştı.