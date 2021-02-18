İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'den dekolteli paylaşım

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın çocukları İdo Tatlıses ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan Yasemin Şefkatli, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Şefkatli, parlak kırmızı elbisesi ile verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Göğüs dekoltesi ve minisiyle dikkat çeken İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelinine beğeni yağdı.

Yasemin Şefkatli paylaşımına "Duydum ki martta restoranlar açılıyormuş. 45 dk vaktimiz varsa her gün kombinimiz budur" notunu düştü.

Yasemin Şefkatli'nin dikkat çekici elbisesine Selin Ciğerci'den yanıt gecikmedi. Ciğerci paylaşıma "Hiiii. Bu ne yaaaa haksızlık var" yazdı.

GÜZELLİK SIRLARINI PAYLAŞTI

Düğün hazırlığı yaptığı bugünlerde takipçileriyle güzellik sırlarını paylaşan Yasemin Şefkatli, "Yüzün için uyguladığın bir maske var mı?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

Gül suyu ve pirinç ununu karıştırıp, yüzüme sürüyorum. 15 dakika bekletiyorum. Limon, karbonat, yoğurt da kullanabilirsiniz. Cilt yapınıza göre başka şeyler de ekleyebilirsiniz. Mesela limon suratımı kurutuyor.



