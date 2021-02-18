MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'den dekolteli paylaşım

İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'den dekolteli paylaşım

18.02.2021 16:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'den dekolteli paylaşım

Şarkıcı İdo Tatlıses ile evlilik hazırlığında olan Yasemin Şefkatli kırmızı elbisesi ve dekoltesiyle dikkat çekti. İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini şu sıralar cesur tercihleriyle gündem oluyor.

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın çocukları İdo Tatlıses ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan Yasemin Şefkatli, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Şefkatli, parlak kırmızı elbisesi ile verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Göğüs dekoltesi ve minisiyle dikkat çeken İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelinine beğeni yağdı.

3

Yasemin Şefkatli paylaşımına "Duydum ki martta restoranlar açılıyormuş. 45 dk vaktimiz varsa her gün kombinimiz budur" notunu düştü.

1

Yasemin Şefkatli'nin dikkat çekici elbisesine Selin Ciğerci'den yanıt gecikmedi. Ciğerci paylaşıma "Hiiii. Bu ne yaaaa haksızlık var" yazdı.

GÜZELLİK SIRLARINI PAYLAŞTI

Düğün hazırlığı yaptığı bugünlerde takipçileriyle güzellik sırlarını paylaşan Yasemin Şefkatli, "Yüzün için uyguladığın bir maske var mı?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

2

Gül suyu ve pirinç ununu karıştırıp, yüzüme sürüyorum. 15 dakika bekletiyorum. Limon, karbonat, yoğurt da kullanabilirsiniz. Cilt yapınıza göre başka şeyler de ekleyebilirsiniz. Mesela limon suratımı kurutuyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Burası ruhumu bulduğum yer' 'Burası ruhumu bulduğum yer'
Dördünce kez nişanlandı! Elmas yüzük olay olduDördünce kez nişanlandı! Elmas yüzük olay oldu
Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hakurk'a bayrak diken kahraman Yüzbaşı

Hakurk'a bayrak diken kahraman Yüzbaşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi

Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi

Kar yerini yağmura bırakıyor!

Kar yerini yağmura bırakıyor!

İzmir'deki vahşette yeni gelişme: Oğlu tutuklandı

İzmir'deki vahşette yeni gelişme: Oğlu tutuklandı

Doktor önce diyetisyen eşini öldürdü, ardından intihar etti

Doktor önce diyetisyen eşini öldürdü, ardından intihar etti

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

22 yıla kadar hapsi isteniyordu! Karar çıktı...

22 yıla kadar hapsi isteniyordu! Karar çıktı...

Cinsel tercih itirafı! 'Aşk için tek renk verdiler...'

Cinsel tercih itirafı! 'Aşk için tek renk verdiler...'

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

Diğer Haberler

Paris Hilton dördünce kez nişanlandı

Dördünce kez nişanlandı! Elmas yüzük olay oldu

Hande Erçel'in aile saadeti! Beğeni yağdı

Son pozları mest etti! Beğeni yağdı

Doha Elenouty kimdir? Kibariye’nin eşinden çocuk aldırdığı iddiasıyla gündeme gelen Doha Elenouty kaç yaşında, nereli?

Kürtaj iddialarıyla gündemde! Doha Elenouty kimdir?

Rihanna’nın üstsüz paylaşımı kriz çıkardı! Polise şikayet ettiler

Üstsüz paylaşımı gören o ülke ayağa kalktı

Doha Elenouty'den şok iddia: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım!

'Hamile kaldım, çocuk aldırdım'

Demi Lovato: Aşırı doz uyuşturucudan 3 kez felç ve kalp krizi geçirdi

Olay itiraf! 'Aşırı doz uyuşturucudan...'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.