MAGAZİN

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.05.2018 09:18 | Son Güncelleme

Sanatçı İbrahim Tatlıses'in AK Parti İzmir'den milletvekili aday listesinden 7. sırada gösterilmesini reddettiği ve bu nedenle aday olmadığı öğrenildi.

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

AK Parti İzmir’den milletvekili aday adayı olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’e aday listesinde 7. sıranın verildiği, ancak üst sıralarda olmaması sebebiyle Tatlıses’in bunu reddettiği ve bu nedenle aday olmadığı öğrenildi.

24 Haziran’da Türkiye genel ve cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyor. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses de, AK Parti İzmir’den aday adayı oldu.

LİSTEDE ÜST SIRADA YER ALMAYINCA ÇEKİLDİ

İzmir listesinde üst sıralarda yer alması beklenen ünlü türkücünün listede bulunmaması sürpriz olarak yorumlanırken, Tatlıses’e adaylık listesinde 7. sıranın verildiği ancak Tatlıses’in listenin alt sıralarında olması sebebiyle adaylık listesinden kendi isteğiyle çıktığı öğrenildi.

Daha önce memleketi Şanlıurfa’dan üç kez adaylık başvurusu yapan Tatlıses, bu kez de şansını İzmir’den denemişti. Uzun süredir İzmir’de yaşayan Tatlıses cephesinde ise bu konu hakkında açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
ibrahim tatlıses ak parti İzmir milletvekili

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