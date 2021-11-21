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  4. İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli'yi öpücüklere boğdu

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli'yi öpücüklere boğdu

21.11.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses aşka geldi! İdo Yasemin Şefkatli'yi öpücüklere boğarak karısının en sevdiği yerini söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda dünya evine giren Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

İbrahim Tatlıses'in oğlu aşka geldi. Karısını öpücüklere boğan İdo "En sevdiğim yer kulağının arkası ha" diyerek sevgisini gösterdi. Bu anlar sosyal medyada dikkat çekti.

Yasemin Şefkatli verdiği bir röportajda ise kocası için "O benim jönüm" dedi.

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2020 yılında aile arasında sade bir törenle nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz 7 Ekim’de dünyaevine girmişti. Beşiktaş'taki bir otelde evlenen çiftten Şefkatli'nin gelinliği Özgür Masur’un elinden çıkarken, İdo Tatlıses'in damatlığı ise Faruk Saraç imzası taşıyordu.


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Anahtar Kelimeler:
İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli
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