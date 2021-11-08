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İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli pozlarıyla beğeni topluyor

08.11.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ay dünyaevine giren ve düğünleri günlerce konuşulan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, birinci aylarını kutladı. İbrahim Tatlıses'in gelini Şefkatli şu sıralar yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli pozlarıyla beğeni topluyor

2020 yılında aile arasında sade bir törenle nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz 7 Ekim’de dünyaevine girmişti. Beşiktaş'taki bir otelde evlenen çiftten Şefkatli'nin gelinliği Özgür Masur’un elinden çıkarken, İdo Tatlıses'in damatlığı ise Faruk Saraç imzası taşıyordu.

Düğündeki tarzları uzun süre konuşulan ikiliden Şefkatli 3 gelinlik giymiş hatta bir gelinliğinin ise açık olması aile tarafından uyarıldığı iddialarını beraberinde getirmişti.

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Şu sıralar evliliklerinin birinci ayını kutlayan ikili paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

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İbrahim Tatlıses'in gelini Şefkatli iddialı tarzıyla gündeme geliyor. İşte Tatlıses'ın gelininin cesur pozları arasında en çok beğeni alanlardan bazıları:

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İbrahim Tatlıses Yasemin Şefkatli
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