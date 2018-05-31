MAGAZİN

İbrahim Tatlıses'in Twitter ile imtihanı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.05.2018 21:30 | Son Güncelleme

Annesiyle yaşadığı eğlenceli anısını Twitter hesabından paylaşmak isteyen İbrahim Tatlıses, dikkat etmediği bir detaydan dolayı aynı fotoğrafı üç defa yüklemek zorunda kaldı.

İbrahim Tatlıses'in Twitter ile imtihanı!

Annesi Leyla Tatlı'ya evlerinden birini veren İbrahim Tatlıses, annesiyle fotoğrafını paylaşmak isteyince zor anlar yaşadı.

Annesiyle olan fotoğrafını direk paylaşmak yerine telefonunun galeri kısmından ekran fotoğrafı alarak paylaşan Tatlıses, ekran görüntüsünün alt kısmında kendi fotoğrafları görünce paylaşımını anında kaldırdı. Kısa süre içinde aynı hatayı yeniden yapan sanatçı, üçüncü denemede doğru paylaşımı yaptı.

"ANNEM BENİ ÇOK GÜLDÜRDÜ"
Tatlıses, annesiyle çektirdiği fotoğrafı, "Bugün annem beni çok güldürdü. Allah'a şükür yıllar önce aldığım evlerden birine annemi oturttum. Bugün aradım; 'Anne napiysen dedim, oğlum benim evim yok dedi. Dedim ki; 'Anne evini kim çaldı, oturduğun ev senin. 'Bilmiyorum, burası benim değil diyor, 1 saat kendi kendime güldüm" notuyla paylaştı.

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ibrahim tatlıses instagram

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