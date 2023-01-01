İbrahim Tatlıses "Kimseyi bulamıyor musun?" deyince İrem Derici bombayı patlattı: "Geçen sene aldatıldığımı söylemiştim..."

İbo Show programının konuklarından biri de şarkıcı İrem Derici oldu. Yaptığı açıklamalarla, özel hayatı ve seksi tarzıyla sık sık gündeme gelen Derici ile İbrahim Tatlıses arasındaki diyalog sosyal medyaya da damga vurdu.

İbrahim Tatlıses programda şarkıcıya "Kimseyi bulamıyor musun?" dedi. Derici ise bunun üzerine "Bulamıyorum diyordum hâlâ bulamıyorum hatta geçen sene burada aldatıldığımı itiraf etmiştim. Allah sizi inandırsın yine aldatıldım" diyerek kahkaya attı.

Tatlıses ise duyduklarına şaşırdı ve "Yemin et, aldatan kendini aldatır" dedi. Bunun üzerine İrem Derici ise "365 günde değişen hiçbir şey yok, onların kendi gerizekalılığı ama aldatan beni aldatıyor" dedi.

İbrahim Tatlıses "Dersini aldın mı?" diye sorunca ise şarkıcıdan "Almadım" yanıtı geldi. Derici ayrıca "İbrahim abiden akıl alacağım her yılbaşı aynı dert değişen hiçbir şey yok. Kadro da aynı. 2024'te de mi böyle olacak?" dedi.



