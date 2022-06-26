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İbrahim Tatlıses kızı Elif Ada'yı sahneye çıkarmak için para teklif etti: Gel 100 lira vereceğim

26.06.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses'e ateş püsküren İbrahim Tatlıses son günlerde adından sıkça söz ettiriyor. Son olarak 'Kadınlar Matinesi'nde sahneye çıkan İbrahim Tatlıses'i eski eşi Ayşegül Yıldız ile küçük kızı Elif Ada Tatlıses yalnız bırakmadı. İbo küçük kızını sahneye çıkmak için ikna etmek isterken ortaya ilginç anları çıktı.

İbrahim Tatlıses kızı Elif Ada'yı sahneye çıkarmak için para teklif etti: Gel 100 lira vereceğim

Kadınlar Matinesi konsepti ile Kuruçeşme Açıkhava'da sahne alan İbrahim Tatlıses son günlerde oğlu Ahmet Tatlıses ve eski eşi Adalet Sara'ya söylediği sözlerle gündem olmuştu. Tatlıses sahnede ise küçük kızına seslenmesiyle dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses'i, Kadınlar Matinesi konser serisinin ikinci gününde eski eşi Ayşegül Yıldız ve kızları Elif Ada'da yalnız bırakmadı. Babasını en önden izleyen Elif Ada, Tatlıses'in kendisini sahneye çağırması üzerine utanınca tüm gözler ona çevrildi.

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İbrahim Tatlıses küçük kızını ikna etmek için "Gel para vereceğim gel. 100 lira vereceğim, 200... 300... Yok mu artıran?" dedi.

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Elif Ada ise utanarak annesine yanaştı. Ayşegül Yıldız ise o anları kameraya aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses
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